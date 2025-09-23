AVG Internet Security, l'antivirus che protegge fino a 10 dispositivi: 60% di sconto

Scopri la promo AVG Internet Security: protezione completa da virus, malware e truffe online con il 60% di sconto, a poco più di 3 euro al mese.
Eleonora Busi
Pubblicato il 23 set 2025
Cerchi una protezione sicura per tutti i tuoi dispositivi? La soluzione si chiama AVG Internet Security, uno tra i migliori antivirus che offrono una protezione avanzata contro virus, malware, hacker e truffe online. Il prezzo è irrisorio: grazie alla promozione in corso, ti costerà poco più di un caffè al mese. Ora puoi difendere fino a 10 dispositivi con il 60% di sconto, al prezzo di soli 3,13 euro al mese anziché 7,83.

Antivirus AVG, sconto immediato del 60%

Tutti i vantaggi di AVG

Con AVG Internet Security ottieni molto più di un semplice antivirus. Tra i vantaggi inclusi segnaliamo:

  • Blocco di virus, malware e spyware prima che possano colpire il tuo PC;
  • Protezione dalle truffe online e dal phishing, per impedire ai criminali informatici di rubare i tuoi dati;
  • Firewall avanzato per tenere lontani gli hacker dai tuoi file personali;
  • Protezione ransomware per impedire il blocco di foto e documenti sensibili;
  • Password Protection per salvaguardare le tue credenziali memorizzate nei browser;
  • Wi-Fi Guard che ti avvisa se ti connetti a reti non sicure.

Il software utilizza una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, sempre attiva per individuare nuove minacce. È inoltre in grado di scansionare file, email e link sospetti, offrendoti la massima tranquillità quando navighi online.

Scegli AVG a soli 3 euro al mese

AVG ti garantisce un ecosistema di sicurezza completo: difesa dai furti di identità, protezione delle transazioni bancarie, controllo su app e software sospetti, oltre alla possibilità di eliminare definitivamente i file riservati.

Con la promo AVG Internet Security, assicuri la tua protezione digitale a un prezzo imbattibile: 60% di sconto, solo 3,13 euro al mese per proteggere fino a 10 dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

