Babbel: il piano a vita è in offerta a 199 euro (ultimi giorni)

La vacanza di fine anno ti ha fatto capire in modo inequivocabile che è arrivato il momento di imparare l’inglese una volta per tutte, onde evitare spiacevoli problemi quando sei all’estero ma anche per avere una maggiore appetibilità nel mondo del lavoro. A questo proposito, ti segnaliamo l’offerta di Babbel sul piano a vita, disponibile a 199 euro.

Si tratta della migliore offerta in assoluto sul piano Lifetime del noto servizio di apprendimento delle lingue straniere, tra i più gettonati da studenti, giovani lavoratori e persone comuni. Il costo di listino è pari a 599 euro, ma di solito il piano si trova in vendita a 299 euro, quindi a metà del prezzo, quasi mai invece a 199 euro se non in rarissime occasione come questa.

Tutte le lingue che puoi imparare con Babbel

Con il piano a vita di Babbel puoi imparare le lingue più importanti del mondo, tra cui l’inglese, lo spagnolo e il francese. A queste si aggiungono anche tedesco, portoghese, russo, turco, norvegese, svedese, olandese, indonesiano, polacco e danese, per una conoscenza completa delle lingue europee ed extra-europee (come l’indonesiano).

Ciò che Babbel offre è un’esperienza di studio personalizzata, in base a quello che è il proprio livello di partenza, gli interessi e gli stili di vita. Giorno dopo giorno si riceveranno feedback preziosi in tempo reale, in modo da mantenere alta la concentrazione e non perdere di vista i risultati raggiunti e quelli da conseguire, come se si avesse un autentico insegnante privato al proprio fianco.

La promozione, ricordiamo, è valida per un periodo di tempo limitato: sono più di 15 milioni gli abbonamenti venduti, con il 92% degli utenti che ha confermato di aver migliorato le proprie capacità linguistiche in appena due mesi grazie ai corsi creati appositamente da una squadra composta da più di 150 esperti in didattica.