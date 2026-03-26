Babbel, nuova offerta: 50% di sconto sul piano individuale di 12 mesi

Le vacanze estive si avvicinano a grandi passi, così come l’inizio di una nuova carriera lavorativa per diverse persone, due scenari che spesso e volentieri coincidono con la volontà di imparare una nuova lingua straniera o affinare quella che già si conosce, come ad esempio l’inglese. In tutto questo si inserisce una delle principali piattaforme per l’apprendimento online delle lingue, vale a dire Babbel, che ha lanciato una nuova offerta proponendo il 50% di sconto sul piano di 12 mesi e il 25% di sconto su quello di 6 mesi, con prezzi a partire da 7,99 euro al mese.

I nuovi prezzi scontati di Babbel

Di seguito riepiloghiamo l’ultima offerta di Babbel sui piani individuali:

3 mesi: 15,99 euro al mese , per un totale di 47,97 euro

, per un totale di 47,97 euro 6 mesi: 11,99 euro al mese , per un totale di 71,94 euro (25% di sconto)

, per un totale di 71,94 euro (25% di sconto) 12 mesi: 7,99 euro al mese , per un totale di 95,88 euro (50% di sconto)

, per un totale di 95,88 euro (50% di sconto) a vita: 299,99 euro

Se si ha la passione per le lingue, si può prendere in considerazione anche il piano Lifetime, disponibile a 299,99 euro con pagamento unico (a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, che richiedono un pagamento ricorrente). Inoltre, tutti i piani beneficiano di una garanzia di rimborso di 20 giorni a partire dalla data di acquisto.

Con Babbel è possibile imparare l’inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese, il russo, il portoghese, l’olandese, il turco, lo svedese, il polacco, il norvegese, lo svedese, il danese e l’indonesiano. Ciascun piano, incluso quello a vita, offre l’accesso a tutte le lingue.

Una volta che ci si iscrive alla piattaforma, si imparano a sviluppare abilità linguistiche che possono essere applicate alla vita di tutti i giorni, così da iniziare a sosetnere conversazioni reali nella nuova lingua il più rapidamente possibile. Inoltre, l’esperienza di studio è totalmente personalizzata in base a quelli che sono i propri obiettivi.