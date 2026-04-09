Babbel: risparmia il 50% sul piano di abbonamento singolo da 12 mesi

La promozione in corso permette di sottoscrivere il piano annuale a 7,99 euro al mese per dodici mesi, per un importo complessivo di 95,88€.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 apr 2026
Babbel: risparmia il 50% sul piano di abbonamento singolo da 12 mesi
Freepik

L’abbonamento singolo di 12 mesi della piattaforma di apprendimento delle lingue straniere Babbel è in offerta a 7,99 euro al mese, per effetto del 50% di sconto applicato sul prezzo di listino. Al termine del primo anno il costo complessivo è di 95,88 euro anziché 191,88 euro.

Babbel offre un piano di studio ricco di attività motivanti, tra cui podcast, lezioni, giochi e altro ancora. Il percorso è finalizzato all’apprendimento della lingua prescelta attraverso una vera e propria immersione nella nuova cultura, grazie a cui è possibile ottenere risultati piuttosto veloci. Ecco le lingue che si possono imparare indipendentemente dal piano scelto: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano (in aggiunta alla nostra lingua italiana).

Pagina offerta Babbel

babbel prezzi

La nuova promozione sul piano annuale di Babbel

Lo sconto più alto nell’ambito dell’ultima offerta di Babbel è il 50% in meno applicato al prezzo del piano di 12 mesi. Un’altra promo significativa riguarda il piano della durata di 6 mesi, al momento in sconto del 25% e disponibile a 11,99 euro al mese per un importo complessivo di 71,94 euro dopo metà anno invece di 95,94 euro.

Questa una breve panoramica dell’offerta in corso:

  • 12 mesi a 7,99 euro al mese, per un importo complessivo di 95,88 euro invece di 191,88 euro (50% di sconto)
  • 6 mesi a 11,99 euro al mese, per un importo complessivo di 71,94 euro invece di 95,94 euro (25% di sconto)
  • 3 mesi a 15,99 euro al mese, per un importo complessivo di 47,97 euro (nessuna offerta attiva)
  • Piano a vita a 299,99 euro (nessuna offerta attiva, è richiesto un unico pagamento a differenza dei piani mensili o annuali)

Nell’eventualità il servizio di Babbel non fosse di proprio gradimento si può sempre ottenere un rimborso completo scrivendo al centro di assistenza clienti entro 20 giorni dalla data di acquisto. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta Babbel

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