Banca Mediolanum spinge SelfyConto: ora i risparmi rendono il 4%

Banca Mediolanum ha lanciato una nuova offerta dedicata a coloro che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre: il 4% annuo lordo sui risparmi, fino a 500.000 euro.

L’apertura di SelfyConto è il primo step, il secondo prevede la costituzione di un conto deposito a tempo (Mediolanum Time Deposit) entro il 6 novembre. L’ultimo passaggio, infine, l’accredito dello stipendio entro sette giorni dalla scadenza del deposito stesso.

Il tasso d’interesse del 4% è fisso e garantito per tutti i sei mesi, dall’inizio alla fine. E le somme depositate sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati, a differenza invece della maggior parte degli altri conti deposito in promozione.

L’importo minimo per aprire Mediolanum Time Deposit è pari a 100 euro, quello massimo invece 500.000 euro. Così come nel caso del conto corrente, anche per l’apertura del conto deposito si deve procedere online tramite la pagina dedicata del sito di Banca Mediolanum.

Tornando a SelfyConto, è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. In seguito il canone passa a 3,75 euro al mese, azzerabile con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di 500 euro.

Le spese idonee sono quelle effettuate con la carta di debito Mediolanum Card, richiedibile durante l’apertura di SelfyConto. Appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard ed è utilizzabile ovunque nel mondo, sia per gli acquisti nei negozi fisici che negli e-commerce.

La Mediolanum Card è disponibile in due formati: uno virtuale, con canone sempre gratuito, e l’altro fisico, con canone a zero il primo anno e poi 10 euro all’anno.

Con il conto online di Banca Mediolanum sono inclusi poi altri servizi, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei senza costi, prelievi presso gli ATM in Italia e nei Paesi Ue senza commissioni, l’addebito delle utenze e l’assistenza via chat.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.