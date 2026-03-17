BBVA, l'offerta di marzo: conto a zero spese con il 3% di interessi e cashback

Nell’ambito di una nuova promozione, il conto corrente online BBVA offre il 3% di remunerazione e cashback per i primi 6 mesi. Al termine, i clienti della banca spagnola continueranno a ricevere una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027, con interessi liquidati ogni mese fino a 1 milione di euro.

Per beneficiare sia della remunerazione che del cashback non sono richiesti né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo da aggiungere al conto corrente, né un periodo di permanenza. L’iniziativa, lo ricordiamo, è valida per tutti coloro che sottoscriveranno un nuovo conto entro il 7 aprile tramite il sito ufficiale della banca.

Come funziona l’offerta di BBVA

Iniziamo dalla remunerazione: il tasso di interesse lordo viene calcolato in base all’importo presente nel conto corrente, fino a un massimo di 1 milione di euro. Come già spiegato qui sopra, durante i primi sei mesi dall’apertura del nuovo conto BBVA applica un tasso d’interesse lordo del 3%.

Gli interessi maturano giorno dopo giorno sul saldo del conto corrente e sono liquidati in un’unica soluzione nei primi giorni del mese solare seguente. La liquidazione degli interessi avviene attraverso un accredito diretto sul conto corrente, al netto di quelle che sono le ritenute fiscali vigenti.

Dopo i primi sei mesi, la banca riconosce un tasso di interesse annuo lordo pari allo 0,50%, con la possibilità per gli utenti di incrementare il tasso di remunerazione aumentando il saldo medio mensile del conto: a fronte di un saldo medio di almeno 10.000 euro, il tasso di interesse raggiungerà l’,125%; qualora invece sia di almeno 50.000 euro si otterrà l’1,50%.

Inoltre, indipendentemente dal saldo medio del conto corrente, BBVA riconoscerà il 2% di interesse annuo lordo in caso di accredito dello stipendio o della pensione, effettuando acquisti con la carta di debito BBVA per almeno 1.000 euro al mese, oppure avendo un controvalore medio di almeno 15.000 euro investito in fondi (ad eccezione degli ETF).