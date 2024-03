Bitcoin a 80.000 dollari? Anticipa il mercato con la piattaforma giusta

Il trend rialzista di Bitcoin da inizio anno è sotto gli occhi di tutti. A conferma di ciò, la quotazione record di oltre 72.000 dollari toccata nei giorni scorsi.

La maggior parte degli addetti ai lavori ritiene il successo degli ETF su Bitcoin un elemento essenziale, senza dimenticare come l’halving – l’evento di dimezzamento che si ripete una volta ogni quattro anni – sia storicamente legato a una fase di crescita della criptovaluta più importante. Tant’è che le ultime previsioni vedono il valore di BTC toccare gli 80.000 dollari nel prossimo futuro. In un contesto simile, non è un caso che numerose persone stiano scegliendo di investire nel mercato delle criptovalute. E se anche tu sei tra queste persone, valuta con attenzione la piattaforma a cui affidarti: in Italia il punto di riferimento rimane eToro, broker con più di 10 anni di esperienza alle spalle e una community di 30 milioni di utenti in tutto il mondo.

eToro mette a disposizione degli utenti una piattaforma sicura, con una trasparenza eccellente sulle commissioni, e un sistema di cold storage di livello militare dove conservare i propri asset digitali.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è costituito dalle dimensioni imponenti della community, grazie alla quale è possibile trovare spunti, nuove idee e confrontarsi sui temi più caldi del momento.

Una community di trader di tale portata è alla base della funzionalità CopyTrader, con cui si possono copiare le strategie e i portafogli dei trader migliori.

A questo proposito, è importante comunque sottolineare che il CopyTrading non costituisce consulenza in materia di investimenti, e che il valore di quest’ultimi può aumentare così come diminuire.

Puoi registrare un account gratuito tramite la pagina dedicata su etoro.com e iniziare a prendere familiarità con il trading grazie alle risorse gratuite dell’Academy e al conto demo da 100.000 dollari virtuali.

