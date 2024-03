Bitcoin ha superato temporaneamente il valore di mercato dell'argento

Quest’oggi il Bitcoin ha raggiunto un nuovo record, quello della capitalizzazione di mercato, toccando quota 1.350 miliardi di dollari. Anche se solo temporaneamente, la criptovaluta più importante al mondo ha superato perfino l’argento, posizionandosi all’ottavo posto tra gli asset con la più alta capitalizzazione al mondo. Un traguardo che arriva dopo la chiusura a oltre 68 mila dollari, superiore a quella record della giornata precedente (67 mila euro, ndr).

Un’ulteriore conferma dunque della corsa al rialzo di Bitcoin, sulla spinta del successo degli Etf e dell’avvicinarsi dell’halving, previsto per la seconda metà del mese di aprile. In un contesto simile, sono sempre di più le persone che puntano ad entrare nel mercato delle criptovalute, approfittando del momento particolarmente favorevole. A proposito di questo, la migliore piattaforma per iniziare a investire è eToro, sia in termini di affidabilità che di semplicità d’utilizzo.

Bitcoin vola verso nuovi record: ecco perché scegliere eToro per iniziare a investire sulle criptovalute

Mentre il Bitcoin corre verso nuovi record, chi si affaccia per la prima volta al mondo delle criptovalute si interroga sulla piattaforma più conveniente con cui iniziare a investire. Al momento il punto di riferimento in Italia è eToro, forte di un’esperienza di oltre dieci anni durante i quali si è conquistata la fiducia di qualcosa come 30 milioni di trader in tutto il mondo grazie a una proverbiale affidabilità e alla trasparenza dei costi.

A questo si aggiungono anche altri fattori determinanti, tra cui le risorse gratuite dell’Academy eToro, con cui è possibile imparare da zero a operare nel trading di criptovalute. Teoria che viene unita alla pratica grazie alla presenza di un conto demo da 100.000 dollari virtuali, attraverso cui è possibile provare le strategie imparate con l’Academy. In ultimo, sottolineiamo la presenza di un sistema di cold storage di grado militare in cui conservare al sicuro i propri asset, senza contare la funzionalità CopyTrader che permette di copiare mosse e portafogli dei migliori trader presenti nella piattaforma.

L’iscrizione alla piattaforma di eToro avviene tramite questa pagina del sito ufficiale ed è gratuita.