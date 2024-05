Bitcoin torna sopra i 63.000 dollari dopo una settimana complicata

Nelle ultime 24 ore Bitcoin è tornato sopra quota 63.000 dollari, recuperando così in toto il valore di una settimana esatta fa. Per la criptovaluta d’oro non sono stati giorni facili, come testimonia il crollo sotto la soglia psicologica dei 60.000 dollari, i segnali di una ripresa però ci sono e nelle prossime settimane dovrebbe aprirsi una nuova fase positiva.

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che l’ultimo rimbalzo del mercato delle criptovalute dipenda dai dati sull’occupazione negli USA, di gran lunga al di sotto delle aspettative: ciò si traduce in un assist importante per i cosiddetti mercati risk on, in cui rientrano anche le criptovalute. Allo stesso modo rimangono positive le previsioni future su Bitcoin, secondo le quali dovrebbe aumentare il suo valore in maniera esponenziale nel corso dei prossimi mesi.

I vantaggi di entrare nel mercato delle criptovalute con Coinbase

Al di là dell’iscrizione gratuita, Coinbase offre una piattaforma affidabile, in virtù della sua quotazione in Borsa (che equivale a una trasparenza assoluta nei confronti dei suoi utenti) e dell’utilizzo di uno dei programmi di gestione del rischio più sicuri disponibili oggi sul mercato.

Un ulteriore vantaggio è poter scambiare più di 200 asset, riuscendo così a diversificare il proprio portafoglio, condizione ritenuta fondamentale per operare al meglio nell’universo del trading. Affidarsi a Coinbase consente inoltre di ottenere un rendimento con il semplice possesso della stablecoin USDC e la possibilità di ricaricare il proprio conto senza pagare commissioni.

