Bitdefender propone un nuovo strumento per proteggere youtuber e creator

Content creator, youtuber e influencer sono sempre più nel mirino dei cybercriminali, che vedono in queste personalità di spicco del Web delle vittime redditizie. Proprio per contrastare attacchi nei loro confronti, Bitdefender ha lanciato sul mercato un nuovo prodotto, in grado di proteggere tanto gli account dei creator, quanto la loro reputazione online.

Stiamo parlando di Bitdefender Security for Creators, un software in grado di tenere sotto controllo canali YouTube ma anche di proteggere dispositivi come un comune antivirus, evitando tanto malware quanto potenziali attacchi phishing.

La suite di sicurezza, a quanto pare, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme (Windows, Mac, Android e iOS). Tutte le versioni dello strumento sono accomunate da una notevole facilità di configurazione.

Bitdefender Security for Creators: lo strumento di protezione ideale per youtuber e non solo

Una delle funzioni di spicco di Bitdefender Security for Creators è proprio il sistema di protezione degli account YouTube, sempre più minacciati dai cybercriminali.

Lo strumento individua immediatamente modifiche anomale al nome dell’account o alla descrizione del canale, così come in caso di eliminazione di massa dei filmati. Se si verifica un’attività sospetta, all’utente viene inviato immediatamente un avviso. Ciò assume un valore enorme nel contesto degli youtuber che, di fatto, hanno nel proprio canale la loro principale fonte di sostentamento.

La solida protezione rispetto a vulnerabilità zero-day, spyware, ransomware e malware, rendono Bitdefender Security for Creators un’ottima soluzione anche per quanto riguarda le minacce più tradizionali.

Non può mancare, in questo senso, un sistema anti-phishing basato sull’Intelligenza Artificiale, oltre a una formula appositamente ideata per i creator che hanno una squadra di collaboratori, anch’essi potenzialmente a rischio attacco.

Secondo quanto affermato dagli esperti di sicurezza che hanno realizzato lo strumento, questo al momento lavora proteggendo in modo diretto solo gli account YouTube. Gli stessi stanno lavorando per implementare il prima possibile una soluzione simile per altre piattaforme popolari, come TikTok, Instagram e Facebook.