Blackcatcard: criptovalute, canone zero e fino al 4% annuo sul tuo saldo

Come ottimizzare il saldo mensile e guadagnare al tempo stesso? Con Blackcatcard: iscriviti online per avere accesso a una serie di vantaggi convenienti, più una ricompensa esclusiva.

Con Blackcatcard, infatti, puoi guadagnare fino al 4% annuo su saldi mensili medi di 300 euro o più, oppure il 2,2% annuo su saldi inferiori a 300 euro. Ecco come funziona: ogni mese, la tua ricompensa verrà automaticamente accreditata sul saldo del tuo conto, senza la necessità di alcun deposito. È semplice, sicuro e conveniente.

Il futuro dei servizi bancari?

Potrai finalmente dire addio ai costi bancari con Blackcatcard: non solo avrai accesso a un conto IBAN gratuito e a una Mastercard virtuale immediatamente disponibile, ma avrai anche consegna gratuita in tutto il mondo per quella fisica e servizio mensile senza costi aggiuntivi. Inoltre, i pagamenti SEPA sono gratuiti fino a un massimo di cinque al mese, mentre i prelievi sono a costo zero entro il limite di 200 euro mensili.

Il servizio clienti è attivo 24/7, per darti la migliore assistenza in tempo reale. Ma Blackcatcard non è soltanto un conto bancario conveniente: è anche all’avanguardia nelle tecnologie finanziarie. Specialmente nel campo delle criptovalute: puoi infatti usufruire di un servizio di scambio criptovalute integrato tramite IBAN e anche tramite P2P senza commissione blockchain. Inoltre, ricevi, invii, acquisti, vendi e archivi le tue risorse digitali (USDT, BTC, ETH).

Aprire un conto Blackcatcard è semplice: non dovrai recarti in ufficio o compilare moduli, perché la registrazione è gratuita e online e non richiederà più di quindici minuti. Non verrà nemmeno effettuato alcun controllo della tua storia creditizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.