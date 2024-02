Blackcatcard: l'unico conto online con il 4% annuo su saldi mensili medi di almeno 300€

C’è un nuovo protagonista nella scena finanziaria internazionale. Il riferimento è a Blackcatcard, il conto online che consente di ottenere una ricompensa del 4% annuo sui saldi mensili medi di almeno 300 euro. Se l’importo è inferiore, si riceve comunque una ricompensa del 2,2% annuo.

Per ottenere il guadagno extra esclusivo sul proprio saldo è sufficiente aprire un nuovo conto Blackcatcard tramite la pagina dedicata del sito ufficiale. E c’è anche un’altra bella notizia: non vi è alcun limite sull’importo da ricaricare, così da aumentare i propri guadagni in qualsiasi momento.

I vantaggi di Blackcatcard

L’apertura del conto online Blackcatcard dà diritto a un conto IBAN gratuito europeo, anche se non si risiede nell’Unione europea. Al conto è poi associata una carta Mastercard, anch’essa gratuita: in attesa di ricevere a casa quella fisica, è possibile usare da subito quella virtuale.

Un ulteriore vantaggio è il canone gratuito del conto. Come conferma Blackcatcard, non sono previsti né costi di servizio, e non vi sono nemmeno commissioni nascoste. A proposito di questo segnaliamo i 5 bonifici SEPA gratuiti ogni mese, l’assistenza clienti in tempo reale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e i servizi di mobile e online banking gratis.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di aprire un conto anche con una storia creditizia negativa.

Infine, oltre alla ricompensa del 4% annuo con saldo medio mensile di importo pari o superiore a 300 euro, segnaliamo il rimborso del 5% su Google Play Store e del 2% su Amazon.

Approfitta della promozione valida per i nuovi iscritti a Blackcatcard e inizia a ricevere il 4% annuo sul tuo saldo medio mensile: basta un importo pari o superiore a 300 euro.

