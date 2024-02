Blackcatcard: ottieni cashback e ricompense fino al 5%

Con Blackcatcard guadagnare è semplice, ogni mese, sempre. Grazie al programma di cashback, puoi ottenere fino al 5% di rimborso sui tuoi acquisti (anche Google Play e Amazon), direttamente accreditati sul saldo del tuo conto. E non finisce qui: per i saldi medi mensili di 300 euro o più, Blackcatcard una ricompensa del 4% annuo, mentre per quelli inferiori a 300 euro, garantisce comunque una ricompensa del 2,2% annuo.

Blackcatcard fa per te: ecco perché

Ciò che caratterizza principalmente Blackcatcard è l’assenza totale di costi nascosti. Nessun deposito obbligatorio, nessun limite sull’importo da ricaricare e nessun requisito particolare: il programma si attiva automaticamente, garantendoti trasparenza e convenienza.

Con Blackcatcard, non solo otterrai un conto IBAN gratuito e una Mastercard senza costi con consegna gratuita in tutto il mondo, ma anche di un servizio mensile senza commissioni e assistenza clienti 24/7. Inoltre, grazie al wallet integrato, potrai gestire facilmente criptovalute come BTC, ETH e USDT.

L’apertura di un conto Blackcatcard è semplice e veloce, non ci sarà alcun controllo sulla tua storia redditizia. Per questo è il conto ideale per chi è alla ricerca di una soluzione moderna, conveniente e che permetta di far fruttare i propri risparmi e acquisti. Ottieni cashback e ricompense direttamente sul tuo saldo: apri un conto Blackcatcard online gratuitamente.