Blocca i furti dei tuoi dati personali con una VPN

Il furto dei dati personali è un’eventualità sempre presente quando ci si connette a una rete Internet senza prendere le dovute precauzioni, a causa degli attacchi informatici portati avanti dai cybercriminali. Per difendersi, uno dei rimedi più efficaci è l’utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde il proprio indirizzo IP.

Una delle migliori VPN oggi disponibili è PrivadoVPN, servizio che propone una crittografia dei dati avanzata, una protezione antimalware e una privacy di primo livello. A tutto questo si aggiungono dati illimitati, una funzionalità di parental control e il blocco degli anni pubblicitari.

Grazie all’ultima offerta in corso, i nuovi utenti possono attivare il piano di due anni di PrivadoVPN a 1,11 euro al mese, beneficiando di uno sconto del 90%. In più si hanno 3 mesi gratuiti extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Bloccare i furti dei dati personali con PrivadoVPN

Uno dei principali punti di forza di PrivadoVPN è l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit, uno dei gradi di crittografia più elevati al mondo. La privacy dei dati personali è ulteriormente potenziata dalla politica no-log, grazie alla quale si ha la certezza che nessun soggetto esterno possa entrare un giorno in possesso dei tuoi dati.

Un altro ruolo importante lo giocano i protocolli VPN di ultima generazione impiegati dal team per la realizzazione dell’intera piattaforma. Grazie a questi protocolli, ogni utente può dormire sogni tranquilli dal punto di vista della sicurezza dei propri dati personali, in virtù anche del mascheramento dell’indirizzo IP.

Tornando alla promozione citata all’inizio, PrivadoVPN offre 2 anni di VPN illimitata al prezzo di 1,11 euro al mese, più 3 mesi extra di servizio in regalo. E qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni.