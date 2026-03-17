Bloccare Internet Archive non fermerà l’AI ma cancellerà la memoria del Web

Internet Archive è nata a metà degli anni Novanta con l’obiettivo di preservare contenuti destinati a mutare o sparire, ha costruito nel tempo un patrimonio immenso: oltre 1.000 miliardi di pagine Web archiviate e consultabili pubblicamente. Strumenti come la Wayback Machine hanno trasformato il modo in cui giornalisti, ricercatori e tribunali verificano fonti e versioni storiche dei contenuti. In questo contesto si inserisce una tensione crescente tra editori e piattaforme di archiviazione, alimentata dall’espansione dell’intelligenza artificiale e dalle sue pratiche di raccolta dati.

Il blocco degli archivi digitali come risposta all’AI

Alcuni grandi editori hanno iniziato a impedire l’accesso ai crawler dell’Internet Archive, introducendo restrizioni più rigide rispetto al tradizionale robots.txt . Il caso più rilevante riguarda il New York Times, che ha applicato un blocco diretto al bot archive.org_bot , impedendo l’acquisizione delle pagine e quindi la loro conservazione storica.

La motivazione dichiarata ruota attorno al timore che i contenuti archiviati possano essere utilizzati indirettamente per l’addestramento di modelli AI. In pratica, l’archivio verrebbe percepito come un intermediario non controllato, capace di offrire accesso retrospettivo a grandi volumi di dati editoriali.

La strategia si basa su un presupposto tecnico discutibile. I modelli AI non dipendono da una singola fonte: utilizzano dataset distribuiti, crawling diretto e raccolte aggregate. Bloccare un archivio pubblico non impedisce l’accesso ai contenuti originali né elimina dataset già esistenti.

Come funziona Internet Archive

Il funzionamento di Internet Archive si fonda su crawler automatizzati che acquisiscono snapshot HTML delle pagine Web, insieme a risorse correlate come immagini, fogli di stile e script. Il processo replica la struttura del documento attraverso una cattura statica, memorizzata su infrastrutture distribuite e indicizzata per data e URL.

Il risultato è una sequenza temporale consultabile che consente di osservare modifiche successive a una stessa pagina. Il meccanismo assume un valore rilevante nei casi in cui un contenuto sia aggiornato senza alcuna tracciabilità pubblica, oppure rimosso completamente. In tali scenari, l’archivio diventa l’unico riferimento verificabile.

L’indicizzazione su larga scala implica inevitabilmente la copia dei contenuti, ma la giurisprudenza statunitense ha più volte riconosciuto questa pratica come fair use quando finalizzata a ricerca e indicizzazione, come nel caso della digitalizzazione dei libri da parte di Google. Azienda di Mountain View che, tra l’altro, ha proprio adottato Internet Archive al posto della sua cache nel motore di ricerca.

Impatto sulla memoria storica del Web

Come spiega EFF (Electronic Frontier Foundation), limitare l’accesso agli archivi digitali produce effetti che vanno oltre il controllo dei dati. Quando una testata impedisce la conservazione delle proprie pagine, interrompe la continuità storica delle informazioni pubblicate. Nel tempo, questo genera lacune difficilmente recuperabili.

La fragilità del Web amplifica il problema. I contenuti online sono modificati di frequente, cancellati o resi inaccessibili dietro paywall. Senza un sistema di archiviazione indipendente, la documentazione originale tende a scomparire.

Un effetto meno evidente riguarda la qualità del futuro archivio storico. Se le principali testate limitano l’accesso, mentre siti minori o meno affidabili restano archiviabili, si crea una distorsione: il patrimonio digitale conserva contenuti marginali e perde quelli autorevoli.

Interessante anche il fatto che Internet Archive conservi contenuti aggiuntivi rispetto alle “sole” pagine Web. In un altro articolo abbiamo raccontato come permetta di scaricare le immagini ISO di Windows e di tanti altri software, rendendo così possibile l’accesso a contenuti storici che nel tempo non sarebbero più disponibili.

Conseguenze tecniche e scenari futuri

Se la tendenza che guarda all’imposizione di blocchi dovesse consolidarsi, si assisterebbe a una frammentazione dell’archiviazione Web. Alcuni contenuti resterebbero disponibili solo tramite archivi proprietari o sistemi interni agli editori, spesso privi di accesso pubblico o di interoperabilità. Inoltre, la mancanza di un archivio indipendente riduce la possibilità di audit esterni, elemento cruciale per il giornalismo investigativo e la ricerca accademica.

Le misure tecniche adottate dagli editori, come il blocco a livello di crawler o l’uso di firewall applicativi per filtrare traffico automatizzato, rappresentano soluzioni immediate ma non risolvono il problema della distribuzione dei dati già esistenti.

La questione centrale rimane quindi il bilanciamento tra tutela dei contenuti e conservazione della memoria digitale. Intervenire sugli archivi pubblici non elimina il fenomeno dell’AI, ma incide direttamente sulla possibilità di ricostruire il passato del Web con precisione documentale.