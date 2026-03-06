Bloccare le chiamate spam diventa più semplice con la nuova funzione di NordVPN

Ogni giorno sono tante le persone che si domandano come bloccare le chiamate spam che ricevono di continuo, dalle prime ore del mattino fino all’ora di cena. Una soluzione innovativa arriva da NordVPN, punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale, che ha introdotto in Italia e nel resto d’Europa per gli utenti Android la funzionalità Call Protection.

Il suo funzionamento è piuttosto semplice: analizza quella che è la reputazione del numero di telefono rispetto a un database che raccoglie numeri spam noti, mostrando in automatico un avviso che lo certifica come spam. Call Protection è disponibile senza costi aggiuntivi nel piano NordVPN Ultimate, ora in offerta a 6,59 euro al mese.

Oltre alla possibilità di bloccare le chiamate spam, il piano Ultimate di NordVPN offre diversi altri vantaggi, a partire da uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB dove è possibile conservare al sicuro tutti i propri file più importanti, tra foto, video e documenti di lavoro. In aggiunta a ciò segnaliamo anche la copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online, assicurazione che può tornare molto utile proprio ora che le minacce del web sono in crescita a livello esponenziale.

C’è poi lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro, che offre una protezione avanzata dai malware e dalle restanti minacce in cui ci si può imbattere durante la navigazione sul web, insieme al blocco del tracciamento dei dati personali da parte degli inserzionisti e delle pubblicità online presenti nelle pagine dei siti web.

Infine, rimane uno dei servizi di rete privata virtuale più autorevoli a livello globale, grazie a una comprovata affidabilità e a performance dei server VPN di gran lunga superiori rispetto a quanto offre oggi la concorrenza, sia in termini di velocità di connessione sia di sicurezza per i dati personali degli utenti.