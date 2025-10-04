Bolletta luce e gas con rata fissa mensile: ecco l'offerta di NeN

Una delle voci di spesa che pesano di più sul bilancio mensile delle famiglie italiane è la bolletta luce e gas, soprattutto in autunno e inverno. Per risparmiare sono disponibili diverse vie, tra cui scegliere un fornitore che offra un costo della materia prima basso, oppure un altro fornitore che permette di bloccare il prezzo per un anno.

Esiste però un’altra soluzione per risparmiare sul costo della bolletta luce e gas: attivare una fornitura che prevede una rata fissa mensile per un anno, con la possibilità tra l’altro di bloccare il prezzo per dieci consecutivi. È quanto propone NeN, società appartenente al Gruppo A2A, i cui clienti pagano dodici bollette tutte uguali per 12 mesi di fila, con il prezzo della materia prima bloccato e tutto incluso.

Inoltre, gli utenti che scelgono di attivare una nuova fornitura NeN entro il 15 ottobre riceveranno in regalo 12 mesi del pass Cinema + Entertainment di NOW, con gli show televisivi, i film e le serie tv di Sky.

Come funziona l’offerta di NeN

NeN non fa altro che dividere per 12 l’importo che un utente spenderebbe in un anno. La cifra ricavata da questa semplice operazione viene fatturata una volta al mese per 12 mesi, poi a fine anno il fornitore ripete i conti sulla base dei consumi dell’ultimo anno e il costo della materia prima luce e gas.

A questo proposito, è importante anche capire cosa non fa NeN:

nessuna sorpresa relativa a depositi cauzionali, canoni extra o costi nascosti

nessuna nuova offerta ogni settimana per “soddisfare le esigenze dei clienti”

nessun inganno sulla natura green della società, lo è per davvero

nessun invio di bollette incomprensibili

nessun cambio di rata senza comunicazione

nessuna penale da pagare in caso di cambio fornitura

Per permettere a NeN di calcolare la rata mensile uguale per un anno occorre caricare una bolletta recente. In seguito, si è liberi di scegliere se attivare la fornitura oppure proseguire ancora la ricerca di un’offerta migliore che soddisfi le proprie esigenze.