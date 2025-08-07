Buono Amazon da 1.000 euro in palio con il nuovo concorso di SelfyConto

Banca Mediolanum ha da poco lanciato un nuovo concorso riguardante il conto corrente online SelfyConto. Secondo quanto riportato nel regolamento, gli utenti che aprono un nuovo conto entro il 31 agosto potranno provare a vincere un buono Amazon da 1.000 euro.

Un’altra promozione in corso permette ai nuovi clienti SelfyConto di riscattare un buono regalo Amazon da 50 euro spendendo la stessa cifra con la carta di debito Mediolanum Card associata al nuovo conto entro il 30 settembre. La terza e ultima promo legata all’apertura del conto prevede, infine, una commissione trading fissa a 7 euro.

Come partecipare al concorso per vincere un buono regalo Amazon da 1.000 euro

Per partecipare al nuovo concorso di Banca Mediolanum che mette in palio un buono regalo da 1.000 euro spendibile su Amazon occorre soltanto aprire un nuovo conto corrente SelfyConto entro il 31 agosto 2025. L’estrazione per la vincita del premio è in programma, regolamento alla mano, entro il 28 ottobre di quest’anno.

L’apertura di SelfyConto è semplice, veloce e interamente online. Un documento d’identità, il codice fiscale e uno smartphone è tutto ciò che serve per aprire un nuovo conto, mentre per l’identificazione gli utenti potranno fare affidamento sullo SPID, il bonifico o il riconoscimento video tramite webcam.

SelfyConto è un conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno, poi 3,75 euro al mese, facilmente azzerabile con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese tramite la carta di debito associata al conto. Per tutti gli under 30, invece, il conto online rimane a zero fino al compimento dei 30 anni.

Tra le altre cose, sono gratuiti anche i bonifici ordinari e istantanei SEPA, i prelievi presso qualsiasi ATM nei Paesi dell’Unione europea e l’addebito delle utenze. A tutto questo si aggiunge il canone gratuito della carta di debito fisica per il primo anno, poi 10 euro all’anno.