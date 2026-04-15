Carta di credito gratuita Mastercard: la richiesta dura meno di 3 minuti

TF Mastercard Gold è la carta di credito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard offerta dalla banca online svedese TF Bank. Non è prevista alcuna commissione annuale, al netto di pagamenti rateali flessibili, acquisti senza interessi fino a 55 giorni, zero commissioni sui cambi e un’assicurazione di viaggio gratuita.

La procedura di richiesta dura meno di tre minuti. Per presentare domanda della carta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale TF Bank, cliccare sul bottone “Applica in meno di 3 minuti” e compilare il form “Dati personali” con nome, cognome, genere, data di nascita, codice fiscale, nazionalità, stato civile, numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail.

I vantaggi Mastercard

Al canone gratuito offerto da TF Bank si aggiungono poi numerosi altri vantaggi Mastercard, a partire dagli acquisti online più sicuri grazie a Mastercard ID Check, un’avanzata funzionalità di sicurezza che entra in funzione in automatico quando si completa un acquisto su un sito Internet o su un determinato e-commerce, indipendentemente dall’importo dell’ordine.

Inoltre, come già accennato all’inizio, gli utenti possono beneficiare di un’approvazione nel giro di pochi minuti. Una volta poi ottenuta la carta, sarà sufficiente scaricare l’applicazione della banca svedese online per tenere traccia delle spese e gestire i pagamenti in pochi istanti (TF Mobile App è disponibile su smartphone Android e iPhone).

Un altro vantaggio significativo è il fatto che non sia necessario cambiare banca. A questo proposito il sito della banca online nordica è chiaro: per ottenere la carta di credito non occorre aprire un nuovo conto corrente presso TF Bank.

Infine, si annoverano l’assicurazione di viaggio gratuita completa, nessuna commissione sulle valute estere e le opzioni di pagamento flessibili, tutti elementi che rendono la carta TF Mastercard Gold particolarmente indicata per gli amanti dei viaggi.