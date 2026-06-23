Carta di credito gratuita senza un nuovo conto corrente con TF Bank

Una carta di credito gratuita senza la necessità di aprire un nuovo conto corrente: è quanto offre la banca online svedese TF Bank con la sua TF Mastercard Gold, la cui richiesta avviene tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale della banca stessa. Si tratta inoltre di una carta di credito con quota annuale gratuita e accettata ovunque nel mondo grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Al momento della richiesta della TF Mastercard Gold non occorre dunque aprire un nuovo conto corrente presso TF Bank, ma sarà sufficiente indicare le credenziali del proprio conto corrente personale così da effettuare il saldo delle spese mensili tramite bonifico bancario. A questo proposito, sottolineiamo che la carta in questione offre fino a 55 giorni senza interessi su tutti gli acquisti.

Gli altri vantaggi di TF Mastercard Gold

La carta di credito TF Mastercard Gold presenta ulteriori vantaggi, in particolare legati al tema travel. Ad esempio, include un’assicurazione di viaggio gratuita, utilizzabile in ogni angolo del mondo, con tanto di rimborso per annullamento viaggio o smarrimento dei propri bagagli, nonché una copertura contro gli infortuni ed eventuali malattie.

I viaggiatori possono inoltre contare sulle commissioni azzerate relative al cambio valuta. Si tratta di un vantaggio considerevole soprattutto per chi è abituato a viaggiare in nazioni dove si usa una moneta differente dall’euro, dal momento che di solito le banche o le stesse carte di credito applicano delle commissioni esorbitanti nel momento in cui si ha bisogno di cambiare i propri euro in dollari o un’atra valuta.

Un altro vantaggio significativo è l’app ufficiale TF Mobile, grazie alla quale chiunque è in grado di gestire tutti gli aspetti più importanti della propria carta di credito. L’applicazione è gratuita e disponibile sia su Google Play Store (per gli smartphone e tablet Android) sia su App Store (per iPhone e iPad).