Conto online e carta a canone zero per sempre con gli spagnoli di BBVA

Per risparmiare sulle spese mensili, si può prendere in considerazione la scelta di cambiare banca e passare a un conto online e a una carta di debito a canone zero per sempre. A proporli è la banca spagnola BBVA, che nell’ambito della sua ultima promozione consente inoltre di ottenere il 3% di remunerazione e il 3% di cashback per sei mesi aprendo un nuovo conto entro il 30 giugno.

Numerosi i servizi gratuiti inclusi nel conto BBVA: dai bonifici SEPA ordinari e istantanei ai prelievi senza commissioni in tutti i Paesi dell’Unione europea, dal trasferimento del conto corrente al servizio clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, dal collegamento dei conti di altre banche all’assenza sul cambio valuta, anche nel weekend.

La promozione di BBVA in scadenza a giugno

Le persone che decidono di sottoscrivere un nuovo conto BBVA entro il 30 giugno otterranno in automatico il 3% di remunerazione sulla liquidità presente nel conto e il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito per una durata complessiva di sei mesi. Al termine del periodo promozionale, tutti coloro che resteranno in BBVA potranno beneficiare della remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2027, con un tasso di interesse massimo del 2%.

La differenza sostanziale con le promozioni analoghe di altre banche è che non vi sono condizioni da soddisfare. Di conseguenza, non è necessario accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto, né garantire una determinata somma di denaro nel conto corrente, né tantomeno restare per un periodo determinato di tempo.

Per quanto riguarda infine la parte relativa al cashback, la banca spagnola riconosce il 3% su una spesa mensile massima di 280 euro per sei mesi. Sono valide tutte le spese realizzate con la carta di debito associata al conto corrente online BBVA.