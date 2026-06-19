Con SelfyConto costi azzerati: i vantaggi del conto di Banca Mediolanum

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, permette di azzerare i costi legati al mantenimento e utilizzo di un tradizionale conto corrente. In primis, il canone è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anno per i clienti under 30, con la possibilità di azzerare il costo anche in seguito tramite l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto (la Mediolanum Card).

Ci sono poi ulteriori vantaggi inclusi sempre gratuitamente all’interno del conto, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, i prelievi di denaro presso gli ATM presenti in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, nonché l’addebito delle utenze. Inoltre, rientrano sotto la voce della spesa gratuita anche l’assistenza via chat, la carta di debito digitale e il consulente dedicato a supporto dei propri progetti.

Come aprire un nuovo conto corrente SelfyConto

L’apertura di un nuovo conto online SelfyConto richiede prima di tutto il collegamento alla pagina dedicata del sito ufficiale Banca Mediolanum, dove viene descritto in modo semplice e intuitivo il conto in questione. Una volta che si è nella pagina iniziale, è sufficiente cliccare sul bottone verde “Apri il conto” per accedere alla procedura guida di apertura del conto.

All’inizio la banca chiederà come si vuole aprire SelfyConto, se personalmente (scelta predefinita “Per me”) oppure se si preferisce optare per un conto cointestato (in questo caso occorre selezionare la spunta accanto a “Per me e un’altra persona”), quindi premere “Continua” per proseguire.

Nella nuova pagina che si apre occorre scegliere la modalità di apertura: per impostazione predefinita Banca Mediolanum propone “Credenziali SPID”, in modo che il proprio profilo venga riconosciuto immediatamente. Se non si ha lo SPID, selezionare l’opzione “Riconoscimento del volto tramite smartphone (biometria)”, dopodiché basta accettare l’informativa della privacy e completare gli ultimi passaggi della registrazione inserendo i propri dati personali.