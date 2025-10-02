Chad Powers, la serie sportiva con Glen Powell è disponibile su Disney+

Il catalogo Disney+ può contare su una novità importante. Il riferimento è a Chad Powers, la nuova serie televisiva sportiva con protagonista Glen Powell nel ruolo del quarterback Chad Powers (ma il suo vero nome è un altro, ndr).

Se le prime recensioni positive vi hanno spinto a saperne di più, potete guardarla voi stessi fin da ora sottoscrivendo il piano Standard con pubblicità di Disney+ a 6,99 euro al mese. L’abbonamento non prevede alcun vincolo, si rinnova di mese in mese a 6,99 euro e consente di dare la disdetta in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi da sostenere.

Di cosa parla la nuova serie Chad Powers

Chad Powers racconta le vicende del quarterback Russ Holliday, la cui promettente carriera nel football ai tempi del college fu interrotta all’improvviso in seguito a un imperdonabile errore. A distanza di otto anni, Russ Holliday prova ad alimentare di nuovo i suoi sogni entrando a far parte dei South Georgia Catfish, una squadra di football in perenne difficoltà. C’è solo un piccolo dettaglio: per entrare in squadra, Holliday si presenta sotto le mentite spoglie di Chad Powers.

La nuova serie tv disponibile su Disney+ si ispira a una puntata di Eli’s Place, programma in onda sulla rete televisiva statunitense ESPN. Nella puntata incriminata, il quarterback due volte vincitore del Super Bowl Eli Manning si travestì da Chad Powers per partecipare ai provini della Penn State University.

Ad interpretare Chad Powers è l’attore Glen Powell, che è anche il co-creatore e il produttore della serie. Nel ruolo di executive producer ritroviamo invece Eli Manning insieme a Peyton Manning. Al loro fianco anche Waldron e Adam Fasullo per Anomaly Pictures, Kati Fernandez, Brian Lockhart e Burke Magnus per Espn, nonché Ben Brown e Jamie Horowitz per Omaha Productions.