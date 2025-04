Champions League, Barcellona-Inter: come vederla dall'estero

Mercoledì 30 aprile si disputerà Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Dopo un accordo siglato tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, la partita sarà visibile anche in chiaro sul Nove e in streaming sul sito nove.tv, con il calcio d’inizio in programma alle ore 21.

E per chi in questi giorni si trova all’estero? Per le persone che in questo momento sono fuori dall’Italia, la visione della piattaforma streaming nove.tv è bloccata a causa delle restrizioni geografiche. In ogni caso, esiste un rimedio tanto semplice quanto efficace: l’utilizzo di una VPN, il servizio che permette di simulare una connessione da un altro Paese mantenendo invisibile la propria posizione.

Come vedere Barcellona-Inter dall’estero

Per vedere Barcellona-Inter in streaming dall’estero occorre attivare una VPN, connettersi a un server VPN situato in Italia, e infine collegarsi alla sezione Live del sito web nove.tv.

Ecco i passaggi da completare:

Attiva una VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l’app della VPN.

Effettua l’accesso con le tue credenziali.

Vai alla lista dei server VPN e connettiti a uno tra quelli situati in Italia.

Una volta che la connessione è attiva collegati al sito web nove.tv e individua la sezione Live.

L’incontro di mercoledì tra Barcellona e Inter avrà inizio alle ore 21. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, con al suo fianco Massimo Ambrosini per il commento tecnico. In chiaro sarà trasmesso anche un ampio pre-partita a partire dalle 19.30.