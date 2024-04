Ecco un dispositivo che in tanti già considerano indispensabile. Il Chromecast con Google TV HD è il dispositivo di Big G che ha il potere di rendere smart qualsiasi televisore, e oggi, grazie allo sconto Amazon del 18%, costa solo 32,99 euro (spedizione compresa). Una cifra irrisoria, soprattutto se paragonata a quella richiesta per l’acquisto di uno smart TV moderno.

Poco più di 30€ per dare nuova vita al tuo TV: il Chromecast con Google TV spalanca le porte dello streaming

Partendo dall’hardware, il dispositivo è compatto e discreto, progettato per essere collegato alla porta HDMI del televisore. È alimentato tramite USB e può essere facilmente integrato in qualsiasi configurazione home entertainment. Questo design minimalista si sposa bene con l’aspetto di qualsiasi televisore e offre un’installazione semplice e senza complicazioni.

La vera magia del Chromecast con Google TV HD risiede però nel suo software. La piattaforma Google TV offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile che consente agli utenti di accedere rapidamente ai loro contenuti preferiti. L’interfaccia è organizzata in modo logico, con sezioni dedicate a film, programmi TV, app e molto altro ancora. Grazie alla funzionalità di ricerca universale, gli utenti possono trovare facilmente ciò che desiderano guardare senza dover navigare tra diverse app e servizi di streaming.

A proposito, il dispositivo consente il download delle app di praticamente tutti i principali servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, NOW e DAZN.

Il partner perfetto del dongle di Google è ovviamente il suo telecomando. Questo piccolo accessorio è dotato di tasti intuitivi e di un microfono integrato per il controllo vocale tramite Google Assistant. Gli utenti possono utilizzare il telecomando per navigare tra i contenuti, regolare il volume, avviare ricerche vocali e anche controllare gli altri dispositivi smart installati in casa.