Cina blocca strumenti AI per prevenire abusi negli esami scolastici

In Cina, durante il Gaokao (uno degli esami di ammissione universitaria più selettivi al mondo) il governo ha deciso di adottare misure drastiche per garantire l’integrità accademica e gli eventuali abusi dell’Intelligenza Artificiale. Il 7 e 8 giugno 2025, le principali aziende tecnologiche del paese, come Alibaba, Tencent e ByteDance, hanno sospeso temporaneamente i loro servizi AI.

Nello specifico, Alibaba ha disattivato le funzionalità di riconoscimento delle immagini del suo sistema Qwen, mentre ByteDance ha adottato misure simili con la piattaforma Doubao. Tencent, dal canto suo, ha bloccato i servizi di Tencent Yuanbao, e Moonshot AI ha interrotto completamente le operazioni del suo sistema Kimi. Persino la nuova piattaforma DeepSeek, lanciata a gennaio 2025, ha sospeso l’accesso, sottolineando l’importanza di mantenere un’equità rigorosa durante il periodo degli esami.

I colossi AI cinesi si fermano per garantire esami scolastici trasparenti

Oltre al blocco delle piattaforme tecnologiche, il governo cinese ha implementato ulteriori misure di sicurezza. Tra queste figurano l’uso di controlli biometrici, screening intensificati dei dispositivi elettronici e il blocco dei segnali wireless nelle aree d’esame. In alcune città, le autorità hanno rinviato eventi pubblici e creato corsie preferenziali per agevolare il trasporto degli studenti verso i centri d’esame.

Questa iniziativa si inserisce in un panorama globale di crescente preoccupazione sull’uso improprio dell’AI in ambito accademico. Uno studio recente ha evidenziato che oltre il 90% degli studenti universitari nel Regno Unito utilizza strumenti di AI, sollevando interrogativi sull’aumento dei casi di plagio e sull’impatto sull’etica accademica.

Il Gaokao rappresenta un momento cruciale nella vita degli studenti cinesi, comparabile per importanza agli antichi esami imperiali. Con l’evoluzione della tecnologia, le autorità cinesi sembrano determinate a rendere permanente la sospensione annuale dei servizi di AI durante tali prove. La decisione del paese asiatico riflette una visione a lungo termine, volta a garantire che la tecnologia sia utilizzata in modo responsabile e che non comprometta i valori fondamentali dell’educazione.