Cloud sicuro ed europeo: i piani a vita di Internxt sono in super offerta

Archiviare foto, video, documenti di lavoro o qualunque altro tipo di file sensibile in un posto garantito è di fondamentale importanza, oggi più che mai alla luce delle minacce informatiche via via più subdole (a causa anche all’esplosione dell’intelligenza artificiale e della sua diffusione tra i cybercriminali).

Una soluzione in tal senso arriva da Internxt, che offre uno spazio di archiviazione cloud sicuro ed europeo. Sicuro perché oltre a una serie di funzionalità specifiche propone un codice open source, quindi verificabile da tutti, ed europeo invece poiché ha la propria sede nella città di Valencia, in Spagna.

Ve ne parliamo perché in questi giorni i piani a vita di Internxt godono di uno sconto dell’87%, con prezzi a partire da 247 euro e uno spazio cloud fino a 5 TB. A differenza dei piani mensili e annuali, che spesso e volentieri caratterizzano gli abbonamenti a questi servizi, l’acquisto di un piano Lifetime richiede un unico pagamento.

I prezzi scontati dei piani a vita di Internxt

Ecco una rapida panoramica dei nuovi prezzi scontati dei piani Lifetime di Internxt nell’ambito dell’ultima iniziativa promossa dall’azienda spagnola.

Essential 1 TB: 247 euro invece di 1.900 euro

invece di 1.900 euro Premium 3 TB: 377 euro invece di 2.900 euro

invece di 2.900 euro Ultimate 5 TB: 507 euro invece di 3.900 euro

Tutti i piani includono la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero, due elementi chiave sul fronte della sicurezza, tema già menzionato nell’introduzione qui sopra. Sono inoltre disponibili anche l’autenticazione a due fattori, la condivisione dei file protetta da password, il backup dei file conservati nel computer, la VPN crittografata e l’antivirus.

La promozione in corso, grazie alla quale è possibile ricevere l’87% di sconto sui piani a vita di Internxt, è valida per un periodo di tempo limitato. Nell’eventualità poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si potrà richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.