Codici bonus criptovalute 2025: 9 bonus da non perdere

Il mercato delle criptovalute cambia molto regolarmente, ed è proprio per questo che le piattaforme migliorano costantemente le loro offerte e i loro bonus per attrarre il maggior numero possibile di investitori.

I bonus criptovalute rimangono uno dei benefit più richiesti. Perché? Semplicemente perché rappresentano una vera spinta finanziaria se il tuo obiettivo è ottimizzare i tuoi primi depositi o le tue prime operazioni. Aumentare il tuo capitale iniziale o ridurre le commissioni di transazione: tutto è possibile!

Ecco tutto ciò che devi sapere su come funzionano queste offerte promozionali, i loro vantaggi e le loro limitazioni.

Codici bonus criptovalute in breve

Prima di addentrarci nei dettagli delle offerte, rivediamo rapidamente gli elementi essenziali che devi sapere sui bonus criptovalute:

Un bonus criptovalute è una ricompensa offerta da un exchange al momento della registrazione, di un deposito o di un’azione specifica (referral, volume di trading, ecc.). Questi bonus sulle criptovalute possono assumere diverse forme, come fondi di trading gratuiti, commissioni scontate, cashback o airdrop di token.

L’attivazione di un bonus sulle criptovalute richiede generalmente un codice bonus o un codice promozionale specifico.

I termini di un bonus sulle criptovalute possono variare significativamente da una piattaforma all’altra, da qui l’importanza di confrontarli sistematicamente (volume minimo, periodo di validità, termini di prelievo).

Nel 2025, MEXC rimane la piattaforma numero 1 grazie alla generosità delle sue offerte e alla chiarezza dei suoi termini d’uso.

Quale codice bonus dovresti provare nel 2025? 9 offerte

Abbiamo selezionato per te i 9 migliori bonus sulle criptovalute del momento:

MEXC: Bonus fino a 8.000 USDT per iniziare, inclusi cashback e premi progressivi. Margex: 100 $ accreditati alla registrazione + bonus aggiuntivi sui depositi. KCEX: Bonus di benvenuto di 50 USDT per le tue prime operazioni. BloFin: cashback del 10% offerto. Bitmart: fino a 400 USDT offerti a seconda del volume del deposito. Binance: cashback fino a 600 $. BingX: bonus di benvenuto in criptovaluta di 10 $. Weex: ricompensa di 20 USDT + 10 USDT se convalidi il tuo KYC. Bitunix: bonus in criptovaluta da 20 $ a 400 $ a seconda dell'importo del deposito.

I 9 bonus sulle criptovalute con codici speciali del 2025

Ecco la nostra selezione dei 9 migliori bonus sulle criptovalute con codici speciali da utilizzare nel 2025 sui siti di trading di criptovalute e trading di futures:

MEXC: il miglior bonus sulle criptovalute per iniziare alla grande

MEXC è la piattaforma di riferimento per i bonus sulle criptovalute, con un’offerta incredibilmente generosa: fino a 8.000 USDT in bonus cumulativi, con cashback sul volume di trading! Tutto qui.

Cosa significa? MEXC è un’eccellente piattaforma per iniziare a fare trading di criptovalute o semplicemente per migliorare le proprie competenze (o persino per arricchirsi con le criptovalute)!

Pro

Bonus fino a 8.000 USDT + cashback

Piattaforma affidabile e consolidata

Ampia selezione di criptovalute

Facile attivazione del codice promozionale per le criptovalute

Contro

Volume di trading richiesto per sbloccare il bonus

Interfaccia completa per principianti assoluti

Margex: un codice bonus cripto ideale per budget ridotti

Margex offre un approccio semplice e diretto: un bonus di 100 $ in criptovalute alla registrazione, senza deposito immediato richiesto. Questo ti dà l’opportunità di esplorare la piattaforma senza problemi, anche prima di investire fondi reali.

La ciliegina sulla torta: Margex è anche molto apprezzata per la sua completa trasparenza in merito alle commissioni e ai suoi strumenti di trading, perfetti per i principianti che desiderano investire in Bitcoin o altre criptovalute.

Pro

100$ gratuiti alla registrazione

Piattaforma chiara e intuitiva

Buona assistenza clienti

Accesso rapido ai principali mercati delle criptovalute

Contro

Bonus limitato rispetto ad altri exchange

Meno criptovalute disponibili rispetto alle principali piattaforme

KCEX: il codice bonus per le criptovalute che potenzia le tue prime operazioni

Questa volta, per quanto riguarda KCEX, la piattaforma premia i suoi nuovi iscritti con un interessante bonus di 50 USDT. Come puoi vedere, questo bonus per le criptovalute è perfetto se desideri testare facilmente la piattaforma o guadagnare premi progressivi in base ai volumi che operi tramite essa.

Pro

50 USDT offerti sulle tue prime operazioni

Interfaccia intuitiva per principianti

Bonus progressivi interessanti

Deposito minimo accessibile

Contro

Meno funzionalità avanzate

Offerta di criptovalute più limitata

BloFin: un eccellente bonus di deposito in criptovalute

BloFin attrae gli investitori con un bonus di deposito in criptovalute del 10% di cashback, specificamente progettato per coloro che desiderano davvero far crescere il loro primo deposito e quelli successivi. BloFin promette sicurezza ed esecuzione rapida!

Pro

Bonus di cashback in criptovalute del 10% sul tuo primo deposito

Sicurezza avanzata

Esecuzione rapida delle transazioni

Servizio clienti reattivo

Contro

Bonus soggetto a condizioni rigorose

Meno adatto ai microinvestitori

Bitmart: un generoso bonus in criptovalute fino a 400 USDT

D’altra parte, Bitmart offre un bonus in criptovalute fino a 400 USDT, perfetto per il tuo primo deposito. Grazie a questo, l’exchange riesce davvero ad attrarre clienti grazie alla ricchezza del suo ecosistema e alla capacità di offrire promozioni regolari.

Pro

Bonus in criptovalute fino a 400 USDT

Ampia gamma di criptovalute

Programma fedeltà in aggiunta al bonus

Interfaccia intuitiva

Contro

Requisiti di prelievo piuttosto rigidi

Richiede un deposito più elevato per ottenere il bonus massimo

Binance: un bonus in criptovalute classico ma efficace

Certamente, Binance rimane un punto di riferimento globale in questo settore, e il cashback di 600 $ offerto lo conferma ulteriormente. Quindi, se stai cercando di combinare volume di trading con la massima affidabilità, sei sicuramente nel posto giusto.

Pro

$600 di cashback + commissioni basse

Exchange leader al mondo

Strumenti avanzati disponibili

Piattaforma altamente sicura

Contro

Complesso per i principianti

Volume elevato richiesto per sbloccare alcuni bonus

BingX: il bonus cripto progressivo fino a 10 USDT

BingX offre un bonus cripto progressivo fino a 10 USDT, calcolato in base alla tua attività di trading. Un’offerta semplice che ti permette di guadagnare una ricompensa dalle tue prime operazioni.

Pro

Bonus cripto fino a 10 USDT

Bonus progressivo su misura per il volume

Interfaccia chiara

Buon servizio clienti

Contro

Nessun bonus istantaneo

Requisiti di volume richiesti per raggiungere il massimo

Weex: bonus cripto + cashback sulle tue operazioni

Weex si distingue per un interessante bonus cripto: 20 USDT offerti alla registrazione, più altri 10 USDT dopo la convalida KYC. È così semplice. Un’offerta semplice ed efficiente, abbinata a un’app mobile intuitiva (app per criptovalute), ideale per fare trading facilmente ovunque ti trovi.

Pro

Ricompensa di 20 USDT + 10 USDT se convalidi il tuo KYC

App mobile ad alte prestazioni

Piattaforma sicura

Contro

Alcuni bonus richiedono verifiche aggiuntive

Bitunix: il bonus in criptovalute flessibile da 20 $ a 400 $

Bitunix premia i nuovi utenti con un bonus in criptovalute che varia da 20 $ a 400 $ a seconda dell’importo del deposito effettuato. Questa offerta è perfetta per chi desidera iniziare con un piccolo capitale o aumentare progressivamente il proprio investimento, mantenendo il controllo su commissioni e transazioni.

Pro

Bonus in criptovalute da 20 $ a 400 $ a seconda del deposito

Flessibilità nella scelta dell’importo da investire

Piattaforma sicura e trasparente

Assistenza clienti disponibile

Contro

Bonus soggetto a termini e condizioni specifici

Alcune funzionalità avanzate meno intuitive per principianti

Cos’è esattamente un bonus crypto?

Un bonus crypto è un incentivo finanziario offerto da una piattaforma di exchange per attrarre nuovi utenti o fidelizzare quelli esistenti. In altre parole, è una vera e propria ricompensa che può assumere diverse forme:

Credito in criptovaluta aggiunto direttamente al tuo account

Cashback sulle commissioni di transazione

Commissioni ridotte o rimborsate

Ricompense esclusive (NFT, token specifici, ecc.)

Il vantaggio di questi bonus crypto? Ti permettono di aumentare regolarmente il tuo capitale iniziale, ma ovviamente senza rischiare immediatamente i tuoi fondi! L’unica cosa da tenere a mente è che questi bonus crypto sono sempre soggetti a condizioni specifiche, come il volume minimo di trading, il periodo di validità e i limiti di prelievo.

Cosa devi ricordare: un bonus crypto non è solo un “regalo”; è una strategia di marketing utilizzata dalle piattaforme, che può essere molto vantaggiosa se usata con saggezza e comprendendone appieno le regole.

Come funziona il sistema dei codici bonus sugli exchange di criptovalute?

La procedura per richiedere un codice bonus cripto è generalmente semplice, ma prevede diversi passaggi chiave:

Registrazione sulla piattaforma: si crea un account utente fornendo i propri dati personali e verificando l’identità (KYC). Inserimento del codice bonus cripto: quando si crea un account o si effettua il primo deposito, un campo specifico consente di inserire il codice promozionale cripto che attiva l’offerta. Senza questo codice, il bonus non viene sempre assegnato automaticamente. Primo deposito o prima operazione: alcune offerte richiedono un deposito minimo o una prima operazione (ad esempio, effettuare 100 USDT per sbloccare un bonus). Condizioni da soddisfare: il bonus generalmente non è “gratuito” immediatamente. Spesso è necessario raggiungere un certo volume di trading o attendere un periodo di tempo specifico prima di poterlo prelevare o utilizzare per intero. Attivazione automatica o manuale: a seconda della piattaforma, il bonus viene accreditato direttamente o deve essere attivato tramite la dashboard utente.

I vari bonus sulle criptovalute che dovresti conoscere

Ecco i principali tipi di bonus sulle criptovalute che incontrerai:

Bonus sul deposito

Il bonus sul deposito è il tipo di bonus sulle criptovalute più comune, ma anche il più allettante. È una percentuale applicata al tuo primo deposito (o anche a più depositi iniziali).

Ad esempio, un bonus del 100% fino a 500 USDT significa che se depositi 500 USDT, riceverai altri 500 USDT in credito di trading.

Il vantaggio principale di questi bonus è la loro capacità di raddoppiare il tuo capitale iniziale! Fai attenzione, però, a tenere presente che sono comunque soggetti a condizioni piuttosto rigide, come un volume di trading elevato.

Bonus di benvenuto

Spesso assegnati immediatamente alla registrazione, questi bonus permettono di iniziare a fare trading senza depositare subito fondi propri, o con un piccolo importo iniziale.

Cashback

Si tratta di un rimborso parziale sulle commissioni pagate durante le operazioni di trading. Un ottimo modo per ridurre i costi e aumentare i profitti netti.

Bonus di referral

Questi bonus premiano chi invita amici a registrarsi sulla piattaforma tramite un codice o link di referral, spesso con ricompense sia per chi invita sia per chi viene invitato.

Bonus di staking

Alcune piattaforme offrono incentivi aggiuntivi se si blocca (staking) una certa quantità di criptovaluta per un periodo definito, ottenendo ricompense in token extra o percentuali APY elevate.

Ecco come ottenere il miglior bonus crypto

Usiamo MEXC come esempio per illustrare i passaggi chiave:

1 – Registrati su MEXC

Vai su MEXC e apri il tuo conto in meno di 5 minuti.

2 – Inserisci il tuo codice bonus crypto

Durante la registrazione o nella pagina “Area Premi”, inserisci il codice dedicato per attivare il bonus.

3 – Effettua un deposito

Quindi, scegli il metodo di deposito (carta di credito, criptovaluta, bonifico bancario) ed effettua il tuo primo deposito (minimo richiesto a seconda dell’offerta).

4 – Inizia a fare trading

Rispetta il volume di trading richiesto per sbloccare tutto o parte del tuo bonus. Inoltre, ricorda di attivare il bonus rapidamente dopo la registrazione per evitare di perdere la finestra di ammissibilità, che spesso è limitata a 7 o 30 giorni!

Vantaggi e svantaggi da conoscere

Vantaggi

Inizia senza rischi: puoi iniziare a fare trading con fondi gratuiti.

puoi iniziare a fare trading con fondi gratuiti. Più capitale: ideale per moltiplicare le tue opportunità fin dall’inizio.

ideale per moltiplicare le tue opportunità fin dall’inizio. Scoperta della piattaforma: prova le funzionalità senza impegnare troppo capitale personale.

prova le funzionalità senza impegnare troppo capitale personale. Commissioni ridotte: grazie al cashback o alle riduzioni delle commissioni incluse nei bonus.

Svantaggi

Condizioni di prelievo rigorose: spesso è richiesto un volume elevato prima di prelevare le tue vincite.

spesso è richiesto un volume elevato prima di prelevare le tue vincite. Requisiti di trading: il bonus viene attivato completamente solo dopo aver completato determinati passaggi (ad esempio, volume minimo di 1.000 USDT).

il bonus viene attivato completamente solo dopo aver completato determinati passaggi (ad esempio, volume minimo di 1.000 USDT). Scadenza rapida: tieni presente il limite di tempo limitato per l’utilizzo del bonus.

tieni presente il limite di tempo limitato per l’utilizzo del bonus. Rischio di spiacevoli sorprese: su piattaforme poco conosciute o non regolamentate.

5 consigli da esperto per scegliere il giusto bonus crypto

Ecco 5 migliori consigli da esperto per scegliere il giusto bonus crypto ed evitare rimpianti:

Leggi sempre i termini e le condizioni: anche le migliori offerte nascondono obblighi (volume, durata, restrizioni). Confronta gli importi e i termini e le condizioni: un bonus elevato non è sempre il più vantaggioso se è difficile da sbloccare. Controlla la reputazione della piattaforma: scegli operatori noti e regolamentati. Fai attenzione alle restrizioni geografiche: alcuni bonus crypto non sono accessibili in alcuni paesi. Fai attenzione alle truffe: non inserire mai i tuoi dati bancari su un sito dubbio o non verificato.

Qual è la scelta numero 1 per i bonus crypto?

I bonus crypto sono diventati una leva importante per chiunque voglia investire in criptovalute, e comprensibilmente. Un bonus crypto è, soprattutto, sinonimo di un capitale iniziale aumentato, commissioni di transazione ridotte e anche un cashback ultra generoso.

Ma attenzione: dietro ogni offerta allettante si celano termini e condizioni d’uso che devono essere attentamente analizzati e compresi prima di impegnarsi!

MEXC si aggiudica il titolo di miglior codice bonus crypto e sbaraglia facilmente la concorrenza. Con la sua generosa offerta (fino a 8.000 USDT in bonus crypto), termini e condizioni d’uso trasparenti al 100% e la solida reputazione della piattaforma, ci sono tutte le condizioni per proiettare MEXC al rango di gigante dei bonus crypto.

Approfitta di questi bonus per partire subito in vantaggio, ma fai molta attenzione ai termini e alle condizioni di ciascun bonus e, soprattutto, all’affidabilità delle piattaforme selezionate! Le piattaforme regolamentate dovrebbero rimanere il tuo criterio numero uno.

La nostra metodologia

Diversi criteri sono stati attentamente analizzati per stabilire questa classifica dei migliori bonus crypto, come:

Generosità del bonus: abbiamo esaminato l’importo offerto (bonus di deposito, cashback, bonus di benvenuto, ecc.) e la sua rilevanza per l’esperienza utente. Un bonus elevato deve rappresentare davvero un vantaggio competitivo.

abbiamo esaminato l’importo offerto (bonus di deposito, cashback, bonus di benvenuto, ecc.) e la sua rilevanza per l’esperienza utente. Un bonus elevato deve rappresentare davvero un vantaggio competitivo. Termini di utilizzo: il volume di trading richiesto, il periodo di validità del bonus e le restrizioni sui prelievi sono tra gli elementi da considerare attentamente quando si valuta un bonus crypto.

il volume di trading richiesto, il periodo di validità del bonus e le restrizioni sui prelievi sono tra gli elementi da considerare attentamente quando si valuta un bonus crypto. Affidabilità della piattaforma: nella nostra classifica compaiono solo piattaforme riconosciute per la loro affidabilità e trasparenza. Abbiamo anche verificato la loro regolamentazione e la loro reputazione generale.

nella nostra classifica compaiono solo piattaforme riconosciute per la loro affidabilità e trasparenza. Abbiamo anche verificato la loro regolamentazione e la loro reputazione generale. Esperienza utente: sono stati presi in considerazione l’intuitività dell’interfaccia, la fluidità di depositi/prelievi e la qualità dell’app mobile, perché un buon bonus vale la pena solo se la piattaforma è piacevole da usare.

Servizio clienti: reattività, disponibilità in diverse lingue e qualità delle risposte rimangono le parole chiave.

