Le migliori piattaforme per il trading di futures da considerare nel 2025

Il trading di futures rappresenta ormai circa il 71% dei volumi complessivi nel mercato degli asset digitali, confermando il ruolo centrale che questi strumenti hanno assunto nell’ecosistema crypto. Nel corso dell’anno, l’interesse verso i derivati sulle criptovalute ha superato i 40 miliardi di dollari, evidenziando una crescita costante e strutturata.

L’elemento che rende questi strumenti particolarmente attrattivi è la possibilità di operare con leva finanziaria, meccanismo che consente di moltiplicare l’esposizione rispetto al capitale effettivamente investito. Tuttavia, proprio per questo motivo, il trading di futures richiede strumenti affidabili e piattaforme ben strutturate, in grado di offrire sicurezza, liquidità e controllo sul rischio.

In questo articolo abbiamo selezionato le migliori piattaforme per il trading di futures nel 2025, tenendo conto di vari fattori ed elencandone pregi e difetti. L’obiettivo è fornire una panoramica delle soluzioni più complete per chi opera con derivati crypto, dalle piattaforme per trader esperti a quelle adatte anche a utenti alle prime armi.

Prima di iniziare, specifichiamo che il trading di futures su criptovalute è un’attività ad alto rischio, soprattutto a causa della volatilità estrema di questo mercato. L’utilizzo della leva può amplificare i profitti, ma allo stesso tempo moltiplica le perdite in caso di movimenti sfavorevoli. Eventi passati hanno dimostrato che variazioni improvvise dei prezzi possono verificarsi in qualsiasi momento. In presenza di posizioni a leva, anche una piccola correzione può tradursi in perdite pesanti o nella liquidazione forzata della posizione.

Le migliori piattaforme per il trading di futures

PrimeXBT : Migliore piattaforma per il trading di futures crypto, con commissioni contenute, leva elevata e una piattaforma intuitiva dotata di funzionalità avanzate per ogni tipo di trader.

: Migliore piattaforma per il trading di futures crypto, con commissioni contenute, leva elevata e una piattaforma intuitiva dotata di funzionalità avanzate per ogni tipo di trader. MEXC: Trading di futures con leva fino a 200x, zero commissioni per i maker e una vasta gamma di opzioni di trading.

Kraken : Exchange affidabile con un’app desktop dedicata al trading, noto per l’elevata sicurezza e le numerose opzioni per il trading di futures, adatto a utenti di tutti i livelli.

: Exchange affidabile con un’app desktop dedicata al trading, noto per l’elevata sicurezza e le numerose opzioni per il trading di futures, adatto a utenti di tutti i livelli. BloFin : Offre oltre 450 coppie di futures, leva fino a 150x e contratti marginali in USDT, con commissioni di trading basse.

: Offre oltre 450 coppie di futures, leva fino a 150x e contratti marginali in USDT, con commissioni di trading basse. OKX : Piattaforma molto apprezzata per i perpetual swap, con leva fino a 125x e bot di trading integrati per futures.

: Piattaforma molto apprezzata per i perpetual swap, con leva fino a 125x e bot di trading integrati per futures. Binance: Piattaforma di trading futures con alta liquidità, oltre 250 coppie di trading, funzionalità avanzate e strumenti adatti a ogni tipo di investitore.

KCEX : Piattaforma per il trading di futures con zero commissioni per i maker e solo 0,01% per i taker, oltre a nessuna commissione di prelievo.

: Piattaforma per il trading di futures con zero commissioni per i maker e solo 0,01% per i taker, oltre a nessuna commissione di prelievo. Pionex: Ideale per chi desidera operare con bot di trading su futures, con la possibilità di utilizzare conti demo per imparare senza rischi.

PrimeXBT Exchange

Piattaforma leader nel campo dei futures di criptovalute, PrimeXBT supporta diversi asset digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin, consentendo di trarre vantaggio sia dai mercati in rialzo che in ribasso attraverso posizioni long e short.

Le commissioni sono minime, comprese tra 0,01% e 0,02%, mentre il funding rate è dello 0,01% ogni 8 ore, rendendo i costi di trading molto contenuti, ideali per chi presta attenzione al budget.

Uno dei punti forti di PrimeXBT è la leva fino a 200x sui futures di criptovalute. Questo livello di esposizione permette ai trader esperti di massimizzare i profitti potenziali, pur richiedendo una gestione del rischio molto attenta.

La piattaforma supporta marginazione isolata e cross, consentendo una personalizzazione avanzata delle strategie.

Il copy trading è integrato tramite la funzionalità Covesting, che permette di replicare le strategie dei migliori trader.

Sono disponibili anche contest di trading senza deposito, un ottimo modo per testare strategie in un contesto reale. PrimeXBT propone inoltre un robusto programma referral, un’app mobile completa per iOS e Android e una Academy con contenuti formativi per tutti i livelli.

Va segnalato che PrimeXBT è poco regolamentato, il che comporta minori tutele per i consumatori. Non supporta inoltre lo staking. Tuttavia, consente prelievi fino a 20.000 dollari al giorno senza KYC, un aspetto interessante per chi privilegia la privacy.

Dal 12 febbraio 2025, la piattaforma ha azzerato le commissioni di deposito e prelievo, anche se questa promozione può essere soggetta a limiti e durata temporale.

Pro:

Copy trading tramite Covesting

Leva molto elevata fino a 200x

Nessuna procedura KYC per alcuni prelievi

Commissioni estremamente ridotte

Contro:

Commissioni di finanziamento elevate su posizioni a leva

Numero di coppie limitato rispetto agli exchange più grandi

Tipologie di ordine complesse per i meno esperti

MEXC Exchange

Fondata nel 2020, MEXC è una piattaforma di futures molto apprezzata, in grado di attrarre sia trader alle prime armi che investitori esperti grazie alla sua gamma completa di funzionalità e all’elevata efficienza operativa.

Con 886 coppie di futures disponibili e un volume di scambi giornaliero superiore a 12,9 miliardi di dollari, MEXC è rapidamente diventata una piattaforma di riferimento per gli appassionati del trading di derivati.

Supporta diversi tipi di contratti futures, tra cui USDT-M (denominati in stablecoin), Coin-M (denominati in crypto) e anche una funzionalità demo, che consente di testare strategie senza rischiare fondi reali.

Uno dei principali vantaggi di MEXC è la distinzione tra i contratti USDT-M e Coin-M. I futures USDT-M, denominati in stablecoin, offrono rendimenti più semplici da calcolare in termini fiat, rendendoli una scelta ideale per coloro che desiderano risultati più prevedibili.

Al contrario, i contratti Coin-M consentono ai trader di mantenere l’esposizione in BTC o ETH, ottimizzando così l’allocazione di capitale in crypto asset già detenuti.

Il sistema di MEXC è progettato per gestire fino a 1,4 milioni di transazioni al secondo, garantendo ritardi minimi anche nei momenti di maggiore volatilità.

Con l’offerta di leva fino a 200x, commissioni ridotte e funzionalità avanzate, MEXC si posiziona tra le migliori scelte nel panorama dei futures crypto.

La funzione demo, in particolare, consente ai trader di esplorare strategie in modo sicuro, senza esporsi immediatamente al rischio.

Pro:

Ampia gamma di criptovalute e coppie di trading

Commissioni ridotte, soprattutto per grandi volumi

Promozioni regolari e bonus in USDT per gli utenti

Contro:

Meno regolamentata rispetto ad altri exchange

Liquidità inferiore su alcuni altcoin

Kraken Exchange

Lanciata nel 2019, Kraken è una piattaforma centralizzata che si è affermata come uno dei nomi più affidabili nel trading di futures su criptovalute.

Offre una selezione ampia di 442 coppie di futures, consentendo ai trader di operare su una vasta gamma di asset digitali.

Il volume di scambi giornaliero di Kraken supera i 698 milioni di dollari, a conferma della forte liquidità, rendendola una delle migliori piattaforme per il trading di futures sia per principianti che per trader esperti.

La possibilità di fare trading su criptovalute di prima fascia come Bitcoin ed Ethereum, oltre che su numerosi altcoin, la rende interessante per chi desidera diversificare il proprio portafoglio.

L’interfaccia user-friendly di Kraken permette di navigare facilmente sulla piattaforma, eseguire operazioni rapidamente e gestire gli account in modo efficiente.

Questo aspetto è particolarmente rilevante in un mercato rapido come quello dei futures crypto, dove la prontezza nelle decisioni può fare la differenza nei risultati finali.

Oltre al trading con margine, Kraken offre anche funzionalità aggiuntive come lo staking di criptovalute, che permette agli utenti di guadagnare ricompense passive.

La piattaforma supporta più blockchain e si distingue per livelli elevati di sicurezza, risultando una scelta solida per chi cerca un exchange regolamentato, versatile e professionale nel settore dei derivati crypto.

Pro:

Exchange regolamentato e affidabile

Ampia gamma di criptovalute e coppie di trading

Strumenti avanzati su Kraken Pro per trader esperti

Contro:

Commissioni più alte rispetto ad alcuni concorrenti

Requisiti KYC rigidi per alcune funzionalità

BloFin Exchange

Fin dalla sua nascita nel 2021, BloFin si è rapidamente affermata come una delle piattaforme più solide nel panorama dei futures crypto.

Pensata principalmente per i trader retail, BloFin punta su un’interfaccia semplice e un’offerta centrata sui contratti perpetui con margine in USDT.

Questa impostazione riduce le barriere d’ingresso e consente una gestione precisa dell’esposizione. La piattaforma supporta 499 coppie di futures, offrendo una delle selezioni più ampie tra gli exchange in crescita.

Uno degli aspetti distintivi di BloFin è la leva, che può arrivare fino a 125x, permettendo di amplificare i rendimenti potenziali. Le commissioni sono tra le più basse del settore: 0,02% per i maker e 0,06% per i taker.

Dal punto di vista della sicurezza, BloFin utilizza algoritmi avanzati basati sull’intelligenza artificiale e dispone di un fondo di garanzia per le liquidazioni, alimentato dalle riserve di liquidazione in eccesso della piattaforma. Questo sistema protegge i trader da cali improvvisi di mercato, migliorando l’affidabilità complessiva.

Con un volume giornaliero superiore al miliardo di dollari, BloFin si posiziona tra gli exchange più attivi a livello globale. Per chi cerca una piattaforma con leva elevata, costi contenuti e focus sui derivati, BloFin rappresenta una scelta valida.

Pro:

Commissioni basse rispetto alla media di settore

Attenzione agli investitori istituzionali e high-net-worth

Ottimo supporto clienti

Contro:

Supporto linguistico limitato

Costi di finanziamento elevati su alcune posizioni a leva

OKX Exchange

OKX è una delle piattaforme più avanzate per il trading di futures su criptovalute, grazie alla sua vasta offerta di contratti perpetui e all’integrazione di strumenti sofisticati per automatizzare le strategie.

La piattaforma supporta centinaia di contratti futures, tra cui quelli con margine USDT, USDC e criptovalute. La leva disponibile può arrivare fino a 100x su determinati strumenti, consentendo ai trader di adottare strategie ad alto rischio e potenziale rendimento.

Le commissioni su OKX sono altamente competitive, con costi di partenza pari a 0,02% per i maker e 0,05% per i taker.

I trader che mantengono volumi elevati o detengono il token nativo OKB possono usufruire di sconti su base progressiva. L’intera struttura tariffaria è trasparente e modulata in base ai volumi di trading a 30 giorni e alle partecipazioni in token.

Una delle funzionalità più interessanti è la presenza integrata di trading bot. Gli utenti possono automatizzare strategie come il grid trading o il DCA con approccio martingala, semplificando l’ingresso nel trading algoritmico anche per i meno esperti.

L’app mobile di OKX è veloce, ben progettata e riproduce fedelmente le funzionalità dell’interfaccia desktop.

La piattaforma offre una buona liquidità, esecuzioni rapide e un set di strumenti professionali che la rendono adatta sia ai trader veterani sia a chi muove i primi passi.

Pro:

Elevata liquidità su oltre 300 coppie di futures

Leva fino a 100x

Trading automatizzato incluso nella piattaforma

Contro:

Nessun supporto ai depositi fiat diretti

Inaccessibile in alcuni Paesi soggetti a restrizioni

Binance Exchange

Lanciata nel 2019, la piattaforma per il trading di futures dell’exchange Binance offre oltre 490 coppie di futures e registra regolarmente volumi di scambio giornalieri superiori a 58 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione tra i principali exchange nel mercato dei derivati crypto.

Binance Futures supporta due principali tipologie di prodotti: i futures con margine USDT, pensati per contratti perpetui denominati in stablecoin, e i futures con margine in criptovaluta (Coin-Margined Futures), che utilizzano criptovalute come garanzia. La leva massima offerta arriva fino a 125x, attirando sia trader esperti sia principianti.

La piattaforma è progettata per essere intuitiva, consentendo trasferimenti rapidi tra i wallet Spot e Futures, semplificando così la gestione del capitale.

Gli strumenti grafici di alta qualità e la varietà di tipi di ordine permettono agli utenti di implementare strategie complesse con efficacia, beneficiando al contempo della notevole liquidità dell’exchange Binance.

L’ecosistema educativo di Binance, tramite il Support Center e la sezione Learn, fornisce una vasta gamma di guide dedicate all’acquisto e alla gestione delle criptovalute.

Inoltre, la piattaforma offre una classifica dei migliori trader, che contribuisce a creare un ambiente competitivo e coinvolgente.

Binance propone anche incentivi economici, come il programma di affiliazione con ricompense fino al 10% e tornei regolari che offrono ulteriori opportunità di guadagno.

Grazie alla combinazione di innovazione e versatilità, Binance è una scelta solida per i trader che desiderano massimizzare l’esperienza di trading sui futures di Bitcoin e altre criptovalute (qui il nostro articolo sulle migliori crypto in uscita su Binance).

I metodi di finanziamento includono criptovalute come BTC, ETH, USDT e USDC, oltre a valute fiat (USD, EUR, GBP, ecc.) tramite carte di credito e debito, bonifici e trading peer-to-peer.

Pro:

Il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi

Numerosi strumenti per ottenere rendite passive, come staking e DeFi

Commissioni contenute, ideali per trader ad alto volume

Contro:

I prelievi possono essere lenti in alcune occasioni

La quantità di funzionalità può rendere l’esperienza complessa per i principianti

KCEX Exchange

KCEX sta rapidamente guadagnando popolarità tra i trader di futures su criptovalute grazie alla combinazione di funzionalità avanzate e accessibilità.

La piattaforma offre leva fino a 125x su una vasta gamma di contratti perpetui, coprendo criptovalute di rilievo come BTC, ETH, XRP, SOL e molte altre.

Con oltre 250 coppie di futures disponibili, i trader hanno la possibilità di adottare strategie diversificate senza sentirsi limitati.

Le commissioni sono estremamente competitive: 0% per gli ordini maker e solo 0,01% per quelli taker, una struttura che la rende interessante sia per chi fa trading frequente, sia per chi muove volumi elevati.

KCEX si integra con TradingView, offrendo strumenti grafici affidabili per l’analisi tecnica. Inoltre, supporta piattaforme di auto-trading, ideali per gli utenti che utilizzano bot o strategie algoritmiche.

L’app mobile, disponibile sia per Android che per iOS, consente di operare in movimento e tenere sotto controllo i mercati in tempo reale.

Grazie a questa combinazione di strumenti avanzati e facilità d’uso, KCEX si distingue come una piattaforma completa per il trading futures professionale.

Pro:

Leva fino a 125x sulle principali coppie

Strumenti grafici avanzati per l’analisi tecnica

Nessuna commissione maker e fee taker molto basse

Contro:

Mancano funzionalità di copy trading e account demo

Non disponibile in alcuni Paesi soggetti a restrizioni

Pionex Exchange

Pionex si è costruita una solida reputazione come una delle migliori piattaforme per il trading di futures su criptovalute.

Offre leva fino a 100x sulle coppie principali, abbinata a commissioni contenute: 0,05% per i taker e 0,02% per i maker, valori in linea con lo standard del settore.

La piattaforma consente l’accesso a numerosi futures con margine in USDT, che includono criptovalute di punta come Bitcoin, Ethereum e altri asset rilevanti. Sono presenti anche contratti cross-paired e futures con margine in criptovalute diverse.

Pionex si distingue soprattutto per la gamma di bot automatizzati per il trading di futures, che consentono agli utenti di eseguire strategie H24 senza monitoraggio costante.

L’interfaccia è semplice, pensata per rendere la piattaforma accessibile sia ai nuovi utenti sia ai trader esperti. Per i principianti è disponibile anche la modalità demo, utile per esercitarsi senza rischiare fondi reali.

Nel complesso, Pionex è una scelta eccellente per chi cerca una piattaforma che combini strumenti potenti, automazione e commissioni contenute, all’interno di un’esperienza intuitiva anche da mobile.

Pro:

Bot integrati per strategie automatiche

Leva fino a 100x su coppie principali

Conto demo per fare pratica senza rischi

Contro:

Non accessibile dagli Stati Uniti

Nessun supporto per depositi fiat

Cosa sono i futures su criptovalute?

A differenza dell’investimento tradizionale, che prevede l’acquisto e il possesso diretto di un asset, il trading di futures consente di speculare sull’andamento dei prezzi di una criptovaluta entro un determinato intervallo di tempo.

I trader possono quindi aprire posizioni al rialzo o al ribasso, scommettendo sull’aumento o sulla diminuzione del prezzo.

I contratti futures sono standardizzati e negoziati su exchange, il che garantisce un ambiente regolamentato e trasparente per lo scambio.

Uno dei principali vantaggi dei futures crypto è la leva finanziaria: questa funzione consente di aprire posizioni di valore maggiore rispetto al capitale realmente investito, ampliando così il potenziale di profitto. Tuttavia, la leva comporta anche un aumento dei rischi.

Tipologie di contratti futures su criptovalute

Sul mercato delle criptovalute esistono due forme principali di contratti futures, ovvero i futures standard e futures perpetui.

I contratti futures standard hanno una data di scadenza prefissata, alla quale deve avvenire la liquidazione. Questi strumenti sono utilizzati per speculare sull’andamento del prezzo in un periodo determinato o per coprire posizioni già aperte.

I futures perpetui, detti anche perpetual swap, sono contratti simili ai futures tradizionali, ma non hanno una scadenza. Possono essere mantenuti aperti indefinitamente, a patto che vengano soddisfatti i requisiti di margine. Sono oggi la forma più comune di futures su criptovalute.

Vantaggi e svantaggi del trading di futures su criptovalute

Il trading di futures su criptovalute offre una serie di opportunità, ma presenta anche rischi che è importante conoscere prima di iniziare a operare.

Uno dei principali vantaggi è l’uso della leva finanziaria, che permette di ottenere un’esposizione significativa sul mercato anche con un capitale iniziale limitato.

Questo consente di trarre profitto sia dai movimenti al rialzo che da quelli al ribasso, rendendo i futures strumenti particolarmente versatili.

A ciò si aggiunge la liquidità elevata: i mercati dei futures crypto sono attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette, con un buon livello di scambi e disponibilità di controparti.

Un altro punto di forza riguarda la possibilità di diversificare le strategie o di coprire le esposizioni di portafoglio. I futures possono essere utilizzati come strumento di hedging, ovvero per proteggere investimenti già in essere da eventuali variazioni negative di prezzo, senza la necessità di vendere gli asset sottostanti.

Tuttavia, come specificato introduzione, l’accesso a questi vantaggi comporta anche alcuni svantaggi da considerare con attenzione. Il primo è rappresentato dal livello di rischio, particolarmente elevato quando si utilizza la leva.

Sebbene questa possa aumentare i profitti potenziali, amplifica allo stesso modo le perdite, esponendo al rischio di liquidazioni rapide in caso di movimenti sfavorevoli del mercato.

Inoltre, si tratta di uno strumento tecnicamente complesso, che richiede una buona comprensione delle dinamiche di mercato e delle strategie di gestione del rischio. Non è quindi adatto a chi è alle prime armi o si avvicina per la prima volta al mondo del trading.

A questo si aggiungono i costi operativi, spesso più alti rispetto al trading spot. Oltre alle classiche commissioni, possono esserci spese ricorrenti come le funding fee o gli interessi sul margine.

Infine, occorre considerare che, soprattutto in contesti poco regolamentati, i mercati dei derivati possono essere soggetti a manipolazioni da parte di operatori con grandi volumi di capitale, fattore che può alterare l’equilibrio e la trasparenza degli scambi.

Come scegliere una piattaforma di futures su criptovalute

Con la continua espansione del mercato delle criptovalute, sempre più trader si affidano alle piattaforme di futures per sfruttare le variazioni di prezzo e migliorare le proprie strategie operative.

Tuttavia, la scelta della piattaforma giusta può risultare complessa, soprattutto considerando la quantità di opzioni disponibili.

Per orientarsi al meglio, è utile considerare una serie di criteri fondamentali che permettono di valutare in modo oggettivo le piattaforme disponibili.

Esperienza utente

Un’interfaccia chiara, intuitiva e reattiva è essenziale, sia per i trader esperti che per chi è alle prime armi. La facilità d’uso della piattaforma influisce direttamente sulla capacità di operare in modo rapido e sicuro, soprattutto in mercati volatili.

Funzionalità di trading

È importante valutare l’ampiezza degli strumenti offerti: dalle opzioni di leva finanziaria alla varietà di tipi di ordine, fino agli strumenti di analisi tecnica avanzata. Piattaforme complete offrono anche bot di trading, copy trading e modalità demo.

Liquidità del mercato

Una piattaforma con alti volumi di scambio e un order book profondo consente di eseguire le operazioni rapidamente e con slippage minimo, anche nei momenti di maggiore volatilità.

Struttura delle commissioni

Occorre considerare non solo le commissioni di trading (maker e taker), ma anche eventuali costi nascosti, come le funding fee periodiche, le spese di prelievo o le commissioni di conversione.

Varietà di asset disponibili

Una buona piattaforma deve offrire un’ampia gamma di criptovalute su cui aprire contratti futures, includendo sia asset consolidati (come BTC ed ETH) sia token emergenti.

Strumenti di analisi e dati di mercato

Disporre di grafici dettagliati, indicatori tecnici, aggiornamenti di mercato in tempo reale e strumenti di sentiment analysis consente di prendere decisioni più informate.

Assistenza clienti

Un supporto clienti efficiente, disponibile su più canali (chat live, email, telefono), è essenziale per risolvere rapidamente eventuali problemi tecnici o operativi.

Conclusione

Il mercato dei futures su criptovalute continua a evolversi, con piattaforme sempre più complete che offrono strumenti avanzati, leve competitive e interfacce pensate per soddisfare sia utenti esperti che trader alle prime armi.

Scegliere la piattaforma più adatta alle proprie esigenze dipende da diversi fattori: dalla struttura delle commissioni alla varietà di asset disponibili, passando per la qualità degli strumenti analitici e la reattività del servizio clienti.

L’offerta oggi è ampia e diversificata. Confrontare attentamente le principali soluzioni presenti sul mercato consente di individuare quella più in linea con il proprio stile operativo e con gli obiettivi di trading.ca

In collaborazione con ClickOutMedia.