Collabora in sicurezza su reti di lavoro remoto tramite una VPN

Da alcuni anni a questa parte, le aziende stanno dimostrando di voler puntare maggiormente sullo smart working. Tanti lavoratori sono entusiasti all’idea di poter lavorare a casa da remoto, è importante però che siano consapevoli delle insidie che si possono nascondere. Se ad esempio si lavora in team, risulta indispensabile farlo in sicurezza.

Una soluzione immediata è l’utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde l’indirizzo IP rendendosi così invisibili ai cybercriminali e ai provider di rete. Nel mercato esistono diverse VPN di natura premium, che assicurano l’utilizzo della crittografia AES-256 bit (lo standard più elevato del settore) e una rigida politica no-log.

Tra le migliori figura NordVPN, servizio VPN di Nord Security che include gratuitamente Meshnet, funzionalità che aumenta in maniera esponenziale la sicurezza per le persone che lavorano da remoto. In questi giorni tutti i piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, più una garanzia di rimborso di 30 giorni e tre mesi extra di servizio in regalo.

Collaborare in sicurezza su reti di lavoro remoto con Meshnet di NordVPN

La funzione Meshnet permette agli utenti di NordVPN di connettersi in modo sicuro ai dispositivi e di lavorare con un team remoto su una rete sicura, questo indipendentemente dalla posizione in cui ci si trovi. Ciò fa sì che si possa collaborare con i propri colleghi come se tutti fossero collegati alla stessa rete Wi-Fi.

Con Meshnet è inoltre possibile accedere a dispositivi remoti e condividere i dati sensibili, grazie all’utilizzo di un tunnel crittografato. Si tratta in definitiva di uno strumento completo, in grado di supportare ricercatori da una parte e sviluppatori dall’altra che lavorano in smart working.

Meshnet è incluso gratis in tutti i tre piani di NordVPN, in questi giorni disponibili al prezzo più basso dell’anno per effetto del 74% di sconto.