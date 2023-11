Come accedere a Hulu in streaming dall'Italia

Hulu è la piattaforma streaming statunitense che offre migliaia di spettacoli TV, film e serie originali. Inoltre garantisce l’accesso a canali premium come Showtime e HBO, dove vanno in onda in anteprima alcune delle migliori serie TV al mondo. Ecco perché in Italia sono tantissimi gli appassionati di streaming interessati a guardare i contenuti di Hulu, purtroppo però a causa delle restrizioni geografiche l’accesso al catalogo dal nostro Paese non è disponibile.

Esiste una soluzione per aggirare l’ostacolo imposto in automatico dal provider di rete? La risposta è affermativa: è sufficiente infatti attivare una VPN come NordVPN, leader di questo settore, in grado di offrire l’accesso ai contenuti Hulu in streaming anche dall’Italia. Per giunta in questi giorni è possibile usufruire dell’offerta Black Friday di NordVPN, con prezzi a partire da 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro per 2 anni e sconti fino al 65%.

Accedere a Hulu in streaming dall’Italia con NordVPN

Una volta attivato il servizio di NordVPN, è sufficiente scaricare l’app per dispositivi mobili o computer, effettuare l’accesso con le proprie credenziali, per poi selezionare uno dei server posizionati negli Stati Uniti d’America. A questo punto si potrà proseguire con la sottoscrizione del piano Hulu e avere accesso completo al catalogo della piattaforma streaming.

Da anni NordVPN offre il miglior servizio di questo settore, con migliaia di server in tutto il mondo, dati illimitati e protocolli VPN all’avanguardia che garantiscono un’esperienza di visione impareggiabile e senza interruzioni. È inoltre compatibile con tutte le principali piattaforme oggi in uso, tra cui Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge e Android TV.

Il piano di 2 anni di NordVPN è in offerta a 3,79 euro al mese su questa pagina. La promozione, che include 3 mesi di servizio extra aggiuntivi, è a tempo limitato.

