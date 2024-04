Come attivare l'assistente Meta AI in Italia tramite una VPN

Meta ha annunciato il lancio di Meta AI, il nuovo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di migliorare l’interazione con WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Nel corso della presentazione, Mark Zuckerberg ha confermato anche il lancio del sito web meta.ai.

Purtroppo al momento Meta AI non è ancora disponibile nel nostro Paese, sia per quanto riguarda le app citate qui sopra sia per il sito, dove compare il messaggio “Meta AI non è ancora disponibile nel tuo Paese”. Se vuoi provare ugualmente la nuova esperienza offerta dal rivoluzionario assistente, devi sapere che esiste una soluzione molto semplice: attivare una VPN e connettersi a un server di uno dei Paesi dove Meta AI è attivo (Zimbabwe, Zambia, Uganda, Sudafrica, Singapore, Pakistan, Nigeria, Nuova Zelanda, Malawi, Giamaica, Ghana, Canada e Australia); una delle migliori VPN è PrivateVPN, oggi in offerta a 2,08 euro al mese per tre anni.

Come attivare Meta AI in Italia con una VPN

Per usare Meta AI anche in Italia occorre attivare una VPN e connettersi a un server di uno dei Paesi dove il nuovo assistente virtuale di Meta è disponibile.

Ecco nel dettaglio i passaggi da compiere:

Collegati alla pagina dell’offerta di PrivateVPN e completa la sottoscrizione. Scarica l’app PrivateVPN. Accedi all’app VPN con le credenziali fornite al momento della registrazione. Vai alla lista dei server VPN e scegline uno di un Paese dove Meta AI è disponibile. Accedi al sito web meta.ai per iniziare a usare Meta AI.

