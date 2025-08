Come avere Internet a New York? Ecco il metodo definitivo

La soluzione più semplice ed efficace per avere Internet a New York consiste nell’acquisto di un piano eSIM per gli Stati Uniti. Ormai la maggior parte degli smartphone di nuova generazione, non necessariamente soltanto i top di gamma, sono compatibili con questa tecnologia, di gran lunga preferibile alle SIM locali.

Rispetto a quest’ultime, infatti, le eSIM per l’estero sono più facili da installare, sono subito pronte all’uso una volta atterrati a destinazione e, tra le altre cose, vantano un prezzo di gran lunga inferiore. Uno dei servizi eSIM di riferimento è Saily: funziona con tutti gli smartphone compatibili con le eSIM, offre una connessione affidabile delle migliori reti statunitensi e propone piani convenienti. I prezzi, infatti, partono da 3,99 dollari e grazie alla promozione per l’estate si ottiene il 5% di sconto sui piani a partire da 10 Giga.

I piani eSIM per gli Stati Uniti di Saily

Nell’elenco dei piani dati eSIM per gli Stati Uniti di Saily rientrano le seguenti proposte:

1 Giga per 7 giorni : 3,99 dollari (3% in crediti Saily)

: 3,99 dollari (3% in crediti Saily) 3 Giga per 30 giorni : 8,99 dollari (3% in crediti Saily)

: 8,99 dollari (3% in crediti Saily) 5 Giga per 30 giorni : 13,99 dollari (3% in crediti Saily)

: 13,99 dollari (3% in crediti Saily) 10 Giga per 30 giorni : 22,99 dollari (5% in crediti Saily)

: 22,99 dollari (5% in crediti Saily) 20 Giga per 30 giorni : 36,99 dollari (5% in crediti Saily)

: 36,99 dollari (5% in crediti Saily) Giga illimitati per 15 giorni: 48,99 dollari (5% in crediti Saily)

Ogni piano ha un periodo di attivazione di 30 giorni. Se dunque acquisti un piani oggi (venerdì 1° agosto) e non lo attivi fino al 31 agosto, questo si attiverà in automatico.

Per ottenere una eSIM Saily per gli Stati Uniti è sufficiente collegarsi al sito ufficiale, selezionare gli Stati Uniti come destinazione della vacanza, scegliere la quantità di Giga di cui si ha bisogno e acquistare il relativo piano.

Una volta acquistato il piano si riceverà una e-mail di conferma con il QR Code per l’installazione della eSIM. Ora non resta che scaricare l’app Saily, scansionare il QR Code e seguire le istruzioni per completare l’installazione della eSIM sula telefono. Il piano dati si attiverà in automatico non appena si arriverà a destinazione.

Le eSIM per gli Stati Uniti di Saily offrono accesso illimitato alla funzionalità hotspot e una copertura completa in destinazioni come New York, Las Vegas, Orlando, Miami, San Francisco, ecc.