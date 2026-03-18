Come bloccare le chiamate spam: la nuova soluzione di NordVPN

Le chiamate spam stanno rovinando la quotidianità di tante persone. E, badate bene, il problema non è solo ricevere decine di telefonate al giorno, che di suo può mandare in escandescenza più di qualcuno, ma è anche quello che può succedere se si viene truffati, cosa che accade più di frequente di quanto uno immagina.

Negli ultimi tempi, le robocall automatizzate hanno registrato un aumento esponenziale, vuoi perché costano pochissimo vuoi perché sfruttano l’intelligenza artificiale o messaggi preregistrati, rendendo dunque più semplice la pratica dello spam e allo stesso tempo più subdola.

I principali rischi sono il furto diretto di denaro, il furto di dati biometrici, nonché la sottrazione della propria identità online. Le persone più colpite, invece, appartengono ai cosiddetti gruppi vulnerabili, dunque anziani – che vengono raggirati il più delle volte con chiamate su finte emergenze familiari – e la maggior parte della gente che è in cerca di una nuova occupazione, che spesso e volentieri si trovano ad avere a che fare con finte offerte di impiego.

Giusto per capire la gravità del problema, le ultime statistiche parlano di 1,25 miliardi di chiamate spam al mese soltanto in Italia. Sono numeri che vanno ben oltre qualsiasi immaginazione e che coinvolgono peraltro un unico Paese, pensate quindi a cosa può accadere in un Paese come gli USA, dove in un solo anno si sono registrate perdite per più di 12 miliardi di dollari.

Per aiutare le persone a contrastare in modo efficace lo spam, l’azienda NordVPN – punto di riferimento a livello globale nel servizio di rete privata virtuale – ha introdotto la funzionalità Call Protection, che avvisa gli utenti di potenziali chiamate spam prima di rispondere. La nuova funzione è disponibile per gli utenti Android abbonati al piano Ultimate che risiedono nei Paesi europei, in Canada, in Australia, in Giappone, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Al momento, vi ricordiamo, i piani di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto fino al 76% nel’’ambito dell’ultima offerta di compleanno, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese.