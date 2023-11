Come risparmiare con una VPN da 1,54€/mese su hotel e noleggio auto

Il caro vita che si è abbattuto sull’Unione Europea e, più in generale, i Paesi occidentali ha messo in difficoltà anche gli amanti dei viaggi. Nell’ultima stagione estiva, infatti, i prezzi di voli, hotel e noleggio auto hanno subito forti rincari, costringendo milioni di turisti a rivedere il proprio budget e, in molte occasioni, anche la destinazione finale.

Ora che le festività di fine anno si avvicinano, stai pianificando un nuovo soggiorno all’estero, magari per Natale e Capodanno. Dopo una prima ricerca sul web, ti sei però reso conto che i prezzi sono sempre (troppo) alti, così hai pensato di trovare un modo per risparmiare. Ma la vera domanda è: esiste? Sì. Se usi una VPN, anche la più economia come AtlasVPN, puoi risparmiare sui biglietti aerei, soggiorno in hotel e noleggio auto.

Come risparmiare su voli, hotel e noleggio auto con una VPN

L’acronimo VPN sta per “Virtual Private Network”, vale a dire “connessione virtuale privata”. Grazie a questo servizio, è possibile simulare una connessione da un diverso Paese rispetto a quello di residenza.

Di solito questo lo si fa per aggirare le restrizioni geografiche e alla larghezza di banda imposte dai provider di rete nazionali, vuoi per guardare un contenuto streaming non disponibile in Italia vuoi per organizzare un’intensa sessione di gaming con i propri amici.

Il meccanismo che sta alla base della VPN può però essere utilizzato anche per risparmiare sulla prenotazione dei biglietti aerei, hotel e noleggio auto. Il trucco è semplice: una volta attivato il servizio, è sufficiente accedere all’account con le proprie credenziali e selezionare un server VPN posizionato in un’area geografica a basso reddito, dove i prezzi sono molto diversi rispetto a quelli del nostro Paese.

Ora che sei connesso a un server di una di queste nazioni – restando in Europa si può scegliere tra Serbia, Albania, Bulgaria e Macedonia – non ti resta che collegarti ai siti che usi di solito per prenotare le tue vacanze e il gioco è fatto. Semplice, no?

