Come riuscire a vedere la TV Svizzera in diretta dall'Italia

La visione della TV Svizzera è vietata al di fuori dei confini elvetici a causa delle restrizioni geografiche imposte dal provider di rete. Si tratta di un vero peccato, dal momento che la programmazione di RSI (acronimo per Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana) è notevole. Giusto per fare un solo esempio, gli appassionati di sport hanno la possibilità di seguire in diretta in chiaro su RSI La2 l’intera stagione di Formula 1 (in Italia, invece, occorre sottoscrivere un abbonamento alla pay-TV Sky o alla piattaforma streaming NOW). Inoltre, sempre in ambito sportivo, a partire dalla stagione 2024-25 trasmetterà un incontro per turno della Champions League e la finalissima, oltre che dell’Europa League e della Conference League.

Se non vuoi rinunciare a tutto questo, abbiamo per te una bella notizia: un modo per riuscire a vedere la TV Svizzera dall’Italia in diretta esiste. Quale? La soluzione è attivare un servizio VPN come NordVPN, l’azienda di riferimento del settore, che ti permette di bypassare le restrizioni geografiche del tuo provider simulando una connessione direttamente dal Paese elvetico.

Come vedere la TV Svizzera in diretta dall’Italia con una VPN

Per vedere la TV Svizzera dall’Italia live il primo passo da compiere è la sottoscrizione di NordVPN, la migliore VPN oggi disponibile. Fatto questo, scarica l’omonima app per dispositivi mobili o computer, dopodiché esegui l’accesso con le tue credenziali e dal menu principale seleziona un server posizionato in Svizzera. Una volta avviata la connessione privata virtuale, apri il browser Internet e collegati al sito ufficiale di RSI, seleziona il player del live streaming e goditi la visione della TV Svizzera in diretta.

