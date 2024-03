Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 di domenica pomeriggio con la puntata del pomeridiano, il sabato sera quando inizia la fase finale del Serale, e dal lunedì al venerdì con un breve daytime. L’appuntamento è sia in tv che in streaming, grazie all’app Mediaset Infinity.

Purtroppo però, fuori dai confini italiani la maggior parte dei contenuti di Mediaset Infinity è bloccata a causa delle restrizioni geografiche. Questo fa sì che per vedere Amici in streaming dall’estero occorra scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico. A questo proposito, tra le migliori si annovera NordVPN, la VPN numero uno in termini di velocità di connessione e qualità dello streaming.

Come vedere Amici in streaming dall’estero: la guida

Dunque per la visione di Amici di Maria De Filippi in streaming fuori dall’Italia si richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione di una VPN.

Come anticipato qui sopra, il servizio che consente di vedere al meglio i programmi in streaming dall’estero è NordVPN: oggi è in offerta a 3,99 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro. In più, la promozione in corso prevede la possibilità di regalare tre mesi extra gratis a un proprio amico.

Una volta completata l’attivazione, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare Amici, dopodiché effettua l’accesso al tuo account e seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali.

Non devi fare nient’altro, se non avviare l’app Mediaset Infinity e selezionare il riquadro della diretta di Canale 5 o del programma Amici di Maria De Filippi. A noi non resta che augurarti buona visione, anche dall’estero.