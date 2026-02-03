Come vedere Atalanta-Juventus in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Giovedì a Bergamo si giocherà Atalanta-Juventus, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity dalle ore 21:00, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Per chi si trova all’estero dovrà fare i conti con il blocco dei contenuti streaming a causa delle restrizioni geografiche. Esiste però un modo per superarle: l’utilizzo di una VPN, grazie alla quale è possibile simulare una connessione da un altro Paese (nel caso specifico dall’Italia stessa).

Uno dei migliori servizi di rete privata virtuale è offerto da NordVPN, che si distingue dagli altri per una maggiore velocità di connessione e una migliore privacy online: al momento i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, per effetto di uno sconto massimo del 70%.

Simulare una connessione dall’Italia tramite una VPN

La visione in streaming della partita di Coppa Italia Atalanta-Juventus richiede l’utilizzo di una VPN e l’accesso a Mediaset Infinity, il servizio di streaming dell’azienda Mediaset. Dopo aver completato l’iscrizione al servizio desiderato, è sufficiente scaricare l’app, accedere con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al provider di rete di essere connessi dal proprio Paese. Tale procedura farà decadere in automatico il blocco geografico, rendendo così disponibile il live streaming dall’estero della partita su Mediaset Infinity.

Come accennato prima, il calcio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00. Al termine del match spazio allo studio condotto da Monica Bertini, che insieme agli ospiti Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari proporrà un ricco post-partita ai tifosi delle due squadre, con approfondimenti, interviste e highlights.

Infine, per accedere all’attuale offerta di NordVPN basta collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il box qui sotto.