Come vedere Bosnia-Italia in diretta streaming dall'estero

Martedì 31 marzo, allo Stadion Bilino Polje di Zenica, si disputerà la finale del Percorso A dei playoff per i Mondiali 2026 tra i padroni di casa della Bosnia e l’Italia. La Nazionale vincente staccherà il pass per il prossimo campionato del mondo di calcio, in calendario tra giugno e luglio di quest’anno tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Bosnia-Italia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay: calcio d’inizio alle ore 20:45, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani.

Le persone che si trovano all’estero per quel giorno avranno bisogno di utilizzare una VPN, in modo da superare le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming quando non si è nel proprio Paese. Una delle migliori in assoluto è NordVPN, che in questi giorni è in offerta a partire da 3,09 euro al mese grazie allo sconto fino al 76%.

Connettersi a un server VPN posizionato in Italia

Entrando più nello specifico, la visione in streaming dall’estero della finale dei playoff per i Mondiali Bosnia-Italia richiede l’attivazione di una VPN e l’utilizzo dell’app RaiPlay. Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio desiderato, è sufficiente scaricare l’app sul dispositivo dove si intende guardare la partita, accedere all’account con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Quest’ultima azione ingannerà il provider di rete, con il successivo superamento del blocco geografico che impedisce agli utenti che sono all’estero di vedere i propri contenuti streaming preferiti, anche quelli per cui è richiesta la sottoscrizione di un regolare piano di abbonamento. A questo punto non resterà che aprire l’app RaiPlay, individuare la sezione dedicata alla diretta dei canali e selezionare il riquadro di Rai 1: appuntamento alle ore 20:45 di martedì 31 marzo, per la finale tanto attesa.