Come vedere la finale degli Australian Open 2026 in streaming dall'estero

Utilizzando una VPN:
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 gen 2026
Come vedere la finale degli Australian Open 2026 in streaming dall'estero
@carlosalcaraz (profilo X ufficiale di Carlos Alcaraz)

Domenica a Melbourne si giocherà la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle 9:30 (ora italiana): per la visione del match occorre attivare il piano Full disponibile da 34,99 euro al mese, che include l’intera offerta sportiva della piattaforma streaming.

Se si è all’estero, oltre a DAZN Full è richiesta l’attivazione di una VPN, per evitare le restrizioni geografiche imposte dal provider di rete: quest’ultime impediscono infatti la visione di qualsivoglia contenuto, anche se si ha un regolare piano di abbonamento attivo. Per velocità di connessione e sicurezza del servizio, una delle migliori VPN che si possono scegliere è NordVPN, i cui piani di due anni sono in sconto fino al 70% con prezzi a partire da 3,39 euro al mese.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta gennaio 2026

Connessione a un server VPN posizionato in Italia

Dopo aver completato la sottoscrizione, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende seguire la finale, quindi accedere con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo si simulerà una connessione dal proprio Paese, facendo decadere le restrizioni geografiche e sbloccando la visione della partita.

NordVPN offre una delle connessioni più veloci tra le VPN oggi disponibili in commercio e una rete di migliaia di server in più di 179 destinazioni, due elementi che confermano il suo status di punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale. A ciò si aggiungono le funzionalità extra per la sicurezza, su tutte lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus.

A proposito di piani, l’offerta in corso coinvolge quelli della durata di due anni con sconti fino al 70%:

  • piano Base: 3,39 euro al mese per 24 mesi
  • piano Plus: 4,39 euro al mese per 24 mesi
  • piano Ultimate: 6,89 euro al mese per 24 mesi

Su tutti i piani, infine, è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

PrivadoVPN è in sconto del 90%: VPN illimitata a 1,11€ al mese
Offerte

PrivadoVPN è in sconto del 90%: VPN illimitata a 1,11€ al mese
Total VPN con protezione antivirus e blocco degli annunci in offerta a 1,59€ al mese
Offerte

Total VPN con protezione antivirus e blocco degli annunci in offerta a 1,59€ al mese
Una VPN top al 90% di sconto? Si, con PrivadoVPN è possibile
Offerte

Una VPN top al 90% di sconto? Si, con PrivadoVPN è possibile
VPN a 1,11 euro al mese e 3 mesi gratis: l'offerta di PrivadoVPN
Offerte

VPN a 1,11 euro al mese e 3 mesi gratis: l'offerta di PrivadoVPN
Link copiato negli appunti