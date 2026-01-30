Come vedere la finale degli Australian Open 2026 in streaming dall'estero

Domenica a Melbourne si giocherà la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle 9:30 (ora italiana): per la visione del match occorre attivare il piano Full disponibile da 34,99 euro al mese, che include l’intera offerta sportiva della piattaforma streaming.

Se si è all’estero, oltre a DAZN Full è richiesta l’attivazione di una VPN, per evitare le restrizioni geografiche imposte dal provider di rete: quest’ultime impediscono infatti la visione di qualsivoglia contenuto, anche se si ha un regolare piano di abbonamento attivo. Per velocità di connessione e sicurezza del servizio, una delle migliori VPN che si possono scegliere è NordVPN, i cui piani di due anni sono in sconto fino al 70% con prezzi a partire da 3,39 euro al mese.

Connessione a un server VPN posizionato in Italia

Dopo aver completato la sottoscrizione, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende seguire la finale, quindi accedere con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo si simulerà una connessione dal proprio Paese, facendo decadere le restrizioni geografiche e sbloccando la visione della partita.

NordVPN offre una delle connessioni più veloci tra le VPN oggi disponibili in commercio e una rete di migliaia di server in più di 179 destinazioni, due elementi che confermano il suo status di punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale. A ciò si aggiungono le funzionalità extra per la sicurezza, su tutte lo strumento anti-malware proprietario Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus.

A proposito di piani, l’offerta in corso coinvolge quelli della durata di due anni con sconti fino al 70%:

piano Base: 3,39 euro al mese per 24 mesi

piano Plus: 4,39 euro al mese per 24 mesi

piano Ultimate: 6,89 euro al mese per 24 mesi

Su tutti i piani, infine, è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.