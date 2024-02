Come vedere i Mondiali di Nuoto 2024 in streaming dall'estero

Al via la seconda e ultima settimana di gare ai Mondiali di Nuoto 2024 in corso di svolgimento a Doha, in Qatar. La competizione è visibile in TV in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. E all’estero, dove i contenuti di RaiPlay sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche?

Per vedere i Mondiali di Nuoto 2024 in streaming dall’estero occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN, con cui poter superare il blocco geografico. La migliore al momento è NordVPN, oggi in offerta a partire da 3,99 euro al mese per due anni, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Mondiali di Nuoto 2024: come vederli in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero dei Mondiali di Nuoto 2024 richiede l’utilizzo di RaiPlay e l’attivazione di una VPN.

NordVPN offre un IP italiano, una connessione Internet ad alta velocità e funzionalità esclusive per la sicurezza che la concorrenza non ha. Tutti elementi che la rendono la soluzione ideale per guardare i migliori eventi sportivi quando si è fuori dall’Italia: per aderire alla promo delle ultime ore è sufficiente collegarsi a questa pagina e premere sul bottone Acquista ora.

Una volta attivato il piano di due anni di NordVPN, ecco come procedere:

Scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove vuoi guardare il nuoto. Accedi con le tue credenziali. Seleziona un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare così le restrizioni geografiche. Apri l’app RaiPlay. Vai alla sezione Dirette. Fai tap sul riquadro di Rai Sport.

In questo modo, potrai vedere in streaming i Mondiali di Nuoto di quest’anno anche se sei all’estero.

