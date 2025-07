Come vedere il Gran Premio del Belgio 2025 di Formula 1 dall'estero

Questo weekend torna il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio del Belgio. L’edizione 2025 prevede anche la Sprint del sabato, per un fine settimana che si preannuncia ricco di colpi di scena. Sarà anche il primo weekend senza Christian Horner al muretto Red Bull, dopo essere stato licenziato dalla proprietà lo scorso 9 luglio.

Il GP del Belgio di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno, con Sky che detiene l'esclusiva dell'intero Mondiale di F1.

In via eccezionale, il Gran Premio che si corre sulla pista di Spa-Francorchamps sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. Ad essere trasmessi in chiaro saranno i seguenti appuntamenti: qualifiche Sprint, Sprint Race, qualifiche ufficiali, gara.

Come vedere il GP del Belgio dall’estero

Se in questi giorni ci si trova all'estero, si avrà bisogno anche di una VPN, per evitare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming fuori dal Paese di residenza.

Al momento i piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre, utilizzando il codice promozionale BLAZE5 è possibile riscattare un extra sconto del 5% immediato su tutti i piani.

Gli orari e la programma tv del Gran Premio del Belgio

Venerdì 25 luglio prima sessione di prove libere alle 12:30, quindi sarà subito tempo delle qualifiche Sprint alle ore 16:30. Sabato Sprint Race alle 12:00, seguita alle 16:00 dalle qualifiche ufficiali. Domenica la gara lunga scatterà alle 15:00. Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che in chiaro su TV8.

Venerdì

12:30 – Prove libere 1

16:30 – Qualifiche Sprint

Sabato

12:00 – Sprint Race

16:00 – Qualifiche ufficiali

Domenica

15:00 – Gara