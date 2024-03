Il Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, è visibile anche attraverso l’app Mediaset Infinity. La diretta streaming permette ai fan della trasmissione di seguire dalle 9:00 del mattino fino alle 2:00 di notte i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Purtroppo all’estero la maggior parte dei contenuti dell’app Mediaset Infinity è bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Tra i programmi bloccati c’è anche il GF. Per fortuna però esiste una soluzione: per vedere il Grande Fratello in diretta streaming dall’estero occorre scaricare l’applicazione Mediaset Infinity e attivare una VPN, grazie alla quale è possibile superare il blocco geografico. Tra i servizi migliori in Italia segnaliamo NordVPN, oggi in offerta a 3,99 euro al mese per 2 anni.

Come vedere il Grande Fratello in diretta streaming dall’estero: la guida

La visione della diretta streaming del Grande Fratello all’estero richiede il download dell’app Mediaset Infinity e l’attivazione della VPN.

Per quanto riguarda quest'ultimo servizio, tra i migliori oggi disponibili in Italia segnaliamo NordVPN, che si distingue dalle altre VPN per l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una volta completata la sottoscrizione del servizio, scarica l’app NordVPN sul dispositivo dove intendi seguire la diretta del Grande Fratello, dopodiché seleziona uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e aggirare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di Mediaset Infinity.

Ora non devi far altro che lanciare l’app Mediaset Infinity e avviare la diretta streaming del Grande Fratello. Goditi la visione in tempo reale delle vicende della casa del GF senza limiti anche dall’estero.