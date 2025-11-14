Come vedere Italia-Norvegia in streaming dall'estero

Le indicazioni su come vedere la partita che si disputerà a San Siro valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 nov 2025
Nazionale Italiana (@Azzurri, profilo X)

Domenica 16 novembre, allo stadio San Siro di Milano, l’Italia affronterà la Norvegia nell’ultimo match valido per le qualificazioni per i Mondiali 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

Le persone che in questi giorni si trovano all’estero non potranno però fare affidamento né sulla diretta televisiva di Rai 1 né sul live streaming della piattaforma RaiPlay, a causa delle restrizioni geografiche che impediscono di vedere la maggior parte dei contenuti streaming quando ci si trova lontano dal proprio Paese.

Per aggirare il blocco geografico, e vedere quindi Italia-Norvegia anche all’estero, occorre attivare un servizio VPN, grazie al quale si può simulare una connessione proprio dall’Italia, andando così a far cadere in automatico le restrizioni appena menzionate. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, che consente di superare il blocco in pochi passaggi e di godere di una connessione veloce e privata allo stesso tempo.

Pagina offerta NordVPN

La visione in streaming dall’estero della partita delle qualificazioni per il prossimo Mondiale tra Italia e Norvegia richiede dunque la sottoscrizione di un piano VPN. Dopo l’attivazione, è sufficiente collegarsi a uno dei server VPN posizionati in Italia e attendere che la connessione sia attiva.

Da questo momento in poi è possibile guardare non solo tutti i contenuti di RaiPlay, ma anche tutti gli altri video streaming fino ad ora bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Tra le altre cose, in questi giorni i piani della durata di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promo del Black Friday, valida per un periodo di tempo limitato, è la migliore offerta in casa NordVPN per tutto questo 2025.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn offerta black friday sconto 74 per cento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

