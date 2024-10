Come vedere Juventus-Parma in streaming da Italia ed estero

Mercoledì 30 ottobre, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà la partita Juventus-Parma, match valido per la decima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN grazie al piano Standard, con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo.

Se si è all’estero, per vedere Juventus-Torino in streaming occorre attivare DAZN e una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è necessario per sbloccare la visione dei contenuti, soggetti alle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete. Con una VPN è infatti possibile simulare una connessione da un altro Paese (in questo caso dall’Italia), in modo da evitare il blocco geografico.

Per la qualità dello streaming e la serietà del servizio, la VPN consigliata è NordVPN. In questi giorni, complice l’offerta del Black Friday, i piani di due anni sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese.

Come vedere Juventus-Parma in streaming dall’Italia

La partita della decima giornata di Serie A Juventus-Parma sarà visibile in streaming su DAZN con il piano Standard. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45.

Il piano annuale DAZN Standard è disponibile da 34,99 euro al mese e include tutti gli sport di DAZN: per quanto riguarda il calcio vi sono Serie A, Serie B, Serie A femminile, LaLiga EA Sports, Liga Portugal Betclic e UEFA Women’s Champions League; gli appassionati di basket possono guardare la Serie A UnipolSai, Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League; e c’è anche il volley, con la Serie A1 Tigotà, la Superlega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e il Mondiale per club; infine, inclusi nel piano Standard i canali Eurosport 1 e 2, la boxe e una selezione di partite NFL.

Come vedere Juventus-Parma in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero di Juventus-Parma richiede l’attivazione di DAZN Standard e una VPN. Dopo aver completato l’iscrizione, occorre connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare i contenuti in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

La VPN consigliata per seguire la diretta streaming di un incontro di Serie A è NordVPN, disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per 24 mesi. La promozione in corso prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Appuntamento dunque a mercoledì 30 ottobre, quando alle ore 20:45 su DAZN avrà inizio la sfida di Serie A tra la Juve e il Parma.