Come vedere la finale di Europa League in diretta streaming dall'estero

Il derby inglese Tottenham-Manchester United è la finale di Europa League 2024/2025. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8 alle 21.00 di mercoledì 21 maggio, oltre che in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il teatro dell’incontro sarà il San Mames, lo stadio dell’Athletic Bilbao, nei Paesi Baschi.

Tutti gli appassionati di calcio che in questi giorni si trovano all’estero dovranno attivare una VPN per riuscire a vedere la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United. All’estero, infatti, i contenuti streaming sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche. L’utilizzo di una VPN, invece, permette di simulare una connessione direttamente dall’Italia, così da far decadere in automatico il blocco alle piattaforme streaming sia gratuite (come è il caso del sito web tv8.it) che a pagamento (in questo caso Sky e NOW).

Per vedere la finale di Europa League Tottenham-Manchester United dall'estero occorre sottoscrivere un servizio VPN. Dopo la registrazione dell'account, è sufficiente scaricare l'app sul dispositivo dove si intende guardare l'evento sportivo in streaming, effettuare l'accesso con le proprie credenziali, quindi selezionare un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione Internet dal nostro Paese. Così facendo, si supererà il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming quando ci si trova fuori dall'Italia. Ora non resta che collegarsi al sito tv8.it e selezionare il riquadro del live streaming. Appuntamento a mercoledì 21 maggio, con il calcio d'inizio fissato per le 21.00.