Come vedere la puntata di MasterChef del 19 dicembre all'estero

Dopo l’esordio della settimana scorsa, la nuova edizione di MasterChef Italia ritorna con la seconda puntata. L’appuntamento è per giovedì 19 dicembre, quando su Sky Uno e in streaming su NOW alle ore 21:15 andranno in scena due nuovi episodi della quattordicesima stagione.

Se si è all’estero, per vedere la seconda puntata di MasterChef Italia 14 occorre il pass Entertainment di NOW e una VPN. L’attivazione del servizio di rete privata virtuale si rende necessaria per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall’Italia.

Al momento il pass Entertainment è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro. Il pacchetto proposto dal servizio NOW include l’accesso all’intera programmazione in diretta e on demand di Sky TV, a un prezzo concorrenziale rispetto a quello proposto dalla pay-tv.

Per quanto riguarda invece la VPN, segnaliamo la nuova promozione di NordVPN, punto di riferimento del settore, i cui piani della durata di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni. A ciò si aggiungono poi 3 mesi extra in regalo.

Come vedere la seconda puntata di MasterChef del 19 dicembre all’estero

La visione della seconda puntata del 19 dicembre di MasterChef Italia 14 richiede il pass Entertainment di NOW e una VPN. Dopo aver completato l’iscrizione al servizio di proprio gradimento, è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia: in questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, sbloccando istantaneamente la visione non solo della puntata di MasterChef ma anche di tutti i contenuti delle altre piattaforme streaming a cui si è iscritti o abbonati.

NordVPN ad oggi rappresenta la scelta ideale per la visione dei contenuti streaming all’estero, in primis per l’elevato numero di server VPN che mette a disposizione e poi per la velocità di connessione assicurata quando si sceglie di vedere un contenuto in diretta.