Come vedere la serata delle cover di Sanremo 2024 in streaming dall'estero

Questa sera, venerdì 9 febbraio, andrà in onda su Rai 1 la serata delle cover di Sanremo 2024, durante la quale tutti e trenta i cantanti in gara si esibiranno nei duetti con altri artisti. Le persone che in questo momento sono all’estero potranno vedere la quarta serata del Festival in mondovisione in chiaro su RaiPlay.

È quanto ha deciso la Rai, in via del tutto eccezionale per la kermesse sanremese. Infatti, è noto che i contenuti di RaiPlay all’estero non si vedano, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete.

Oltre alla serata in diretta, sull’app della piattaforma online della Rai sarà possibile vedere anche le clip e le puntate on demand, ma solo per un periodo limitato. Questo significa che se vivi all’estero e vuoi rivedere Sanremo tra un mese, ad esempio, per farlo avrai bisogno di una VPN per ottenere un IP italiano e simulare una connessione dall’Italia, dove invece i contenuti relativi a Sanremo (e tutti gli altri disponibili su RaiPlay) resteranno disponibili per un tempo indeterminato.

La migliore VPN in questo momento è NordVPN, l’unica ad offrire una connessione Internet rapida con elevate funzioni di sicurezza. In queste ore puoi sottoscrivere il piano di due anni in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con 3 mesi extra in regalo e sconti fino al 63%.

I duetti della serata delle cover di Sanremo 2024

Questi i duetti in scaletta per la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024:

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley

Santi Francesi con Skin – Hallelujah

Sangiovanni con Aitana – Medley di Farfalle e Mariposas

Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara – Sarà perché ti amo e Mamma Maria

Renga e Nek – Medley

Negramaro con Malika Ayane – Canzone del sole

Mr. Rain con i Gemelli Diversi – Mary

Maninni con Ermal Meta – Non mi avete fatto niente

Mahmood con i Tenores di Bitti – Come è profondo il mare

Loredana Bertè con Venerus – Ragazzo mio

La Sad con Donatella Rettore – Lamette

Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore

Il Volo con Stef Burns – Who Wants to Live Forever

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley

Ghali con Rat Chopper – Medley

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley

Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami

Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta e Occidentali’s Karma

Emma con Bresh – Medley

Diodato con Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai

Dargen D’Amico con la BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone

Clara con Ivana Spagna – Il cerchio della vita

Bnkr44 con Pino D’Angiò – Quale idea

BigMama con Gaia, La Nina e Sisi – Lady Marmalade

Annalisa con La Rappresentante di Lista – Sweet Dreams

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma – La rondine

Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna, ragazzo, sogna

Alessandra Amoroso con i Boomdabash – Medley

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.