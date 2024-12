Come vedere la terza puntata di MasterChef Italia 14 dall'estero

Giovedì 26 dicembre andrà in onda la terza puntata di MasterChef Italia 14: appuntamento alle 21:15, con la diretta su Sky Uno e in streaming su NOW. Per l’occasione, il pass Entertainment della piattaforma NOW è disponibile al prezzo scontato di 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.

Pass Entertainment che è la scelta più logica sia per risparmiare che per chi si trova all’estero in vacanza. Se in questi giorni si è fuori dall’Italia, oltre al servizio NOW si avrà bisogno di una VPN, al fine di superare il blocco geografico che impedisce di guardare i contenuti delle piattaforme streaming, anche quelli gratuiti.

La scelta raccomandata per qualità dello streaming e per la scelta dei server VPN è NordVPN, punto di riferimento del settore. In questo momento i piani della durata di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi da 2,99 euro al mese più 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Inoltre, è possibile contare su una garanzia di rimborso pari a 30 giorni.

Come vedere dall’estero la terza puntata del 26 dicembre di MasterChef Italia 14

La terza puntata di MasterChef 14 del 26 dicembre è visibile in streaming dall’estero con il pass Entertainment di NOW e una VPN (per la sua connessione veloce e l’ampia disponibilità di server nei Paesi di tutto il mondo, NordVPN è la scelta consigliata).

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio, occorre collegarsi a un server VPN situato in Italia. In questo modo, si farà credere al proprio provider dei servizi di rete di essere connessi dal nostro Paese e non dall’estero. Ciò porterà allo sblocco istantaneo dei contenuti in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche, MasterChef incluso.

L’appuntamento con la terza serata della quattordicesima edizione è per giovedì 26 dicembre 2024. La puntata avrà inizio alle 21:15 (ora italiana): diretta su Sky Uno e in streaming su NOW.