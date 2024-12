Come vedere L'amica geniale in streaming dall'estero

Con l’ultima puntata della quarta stagione de L’amica geniale, trasmessa su Rai Uno a inizio dicembre, la serie tv basata sui romanzi di Elena Ferrante si è congedata dal pubblico Rai per sempre. Le persone che desiderano rivedere le puntate del capitolo finale possono prendere come punto di riferimento il catalogo di RaiPlay, dove sono disponibili tutte le quattro stagioni della serie con protagoniste Lenù e Lila.

Se si è all’estero, per rivedere L’amica geniale occorre aprire l’app RaiPlay e attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico che impedisce la visione della serie quando si è fuori dall’Italia. L’utilizzo della VPN consente infatti di simulare una connessione dal nostro Paese, scegliendo un server VPN posizionato in Italia e acquisendo così un indirizzo IP locale.

Per lo streaming, una delle VPN di riferimento è NordVPN: in questi giorni i piani di due anni sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere L’amica geniale dall’estero

La visione in streaming dall’estero della serie tv L’amica geniale richiede l’app RaiPlay e una VPN. Una volta selezionato il servizio, non resta che scegliere un server VPN disponibile in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese. Così facendo si farà credere al provider dei servizi di rete di essere connessi dall’Italia, facendo decadere in automatico il blocco geografico e sbloccando la visione di tutti i contenuti streaming.

A proposito di esperienza streaming, NordVPN presenta una marcia in più. Al di là dell’elevato numero di server in più di 110 Paesi nel mondo, la VPN del team Nord Security garantisce una connessione il doppio più veloce rispetto alla media della concorrenza, il tutto a favore di una fruizione dello streaming eccelsa.